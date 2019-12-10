Son Dakika Haberleri: Hayatını kaybeden ABD'li rapçinin özel jetinde kilolarca uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi
Son Dakika Dünya Hayatını kaybeden ABD'li rapçinin özel jetinde kilolarca uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi - Son Dakika Dünya

Hayatını kaybeden ABD'li rapçinin özel jetinde kilolarca uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi

6 saat önce

Geçtiğimiz günlerde bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybeden Amerikalı ünlü rapçi Jarad Anthony Higgins'in özel uçağında 35 kilogram esrar, sentetik uyuşturucu madde ve çok sayıda tabanca ele geçirildi. 21 yaşındaki şarkıcı Juice WRLD sahne adıyla da biliniyordu

Hayatını kaybeden ABD'li rapçinin özel jetinde kilolarca uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi, System.String[]

Geçtiğimiz günlerde bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybeden Amerikalı ünlü rapçi Jarad Anthony Higgins'in özel uçağında 35 kilogram esrar, sentetik uyuşturucu madde ve çok sayıda tabanca ele geçirildi.


Juice WRLD sahne adıyla bilinen 21 yaşındaki şarkıcı, polis ve FBI'ın özel jetini araması sonrası aniden rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Uyuşturucunun etkisinde olduğu belirlenen ve aşırı dozda uyuşturucu sebebiyle öldüğü düşünülen Higgins'in uçağında yapılan aramadaysa çok sayıda yasa dışı madde bulundu.

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 07:16 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ümraniye'de Suriyeli bir kişi özel harekat polisi üniformasıyla yakalandı
Uyuşturucuyu saklamak için çiğ köfte lavaşı kullandı Peter Handke'ye tepki gösteren İsveçli gazeteci Doctare: Nobel madalyamı iade edeceğim ABD'de silahlı çatışma paniği! 1 polis yaralandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 01:24:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hayatını kaybeden ABD'li rapçinin özel jetinde kilolarca uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]