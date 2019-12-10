Son Dakika › Dünya › Hayatını kaybeden ABD'li rapçinin özel jetinde kilolarca uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi - Son Dakika Dünya
Hayatını kaybeden ABD'li rapçinin özel jetinde kilolarca uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi
6 saat önce
Geçtiğimiz günlerde bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybeden Amerikalı ünlü rapçi Jarad Anthony Higgins'in özel uçağında 35 kilogram esrar, sentetik uyuşturucu madde ve çok sayıda tabanca ele geçirildi. 21 yaşındaki şarkıcı Juice WRLD sahne adıyla da biliniyordu
Geçtiğimiz günlerde bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybeden Amerikalı ünlü rapçi Jarad Anthony Higgins'in özel uçağında 35 kilogram esrar, sentetik uyuşturucu madde ve çok sayıda tabanca ele geçirildi.
Juice WRLD sahne adıyla bilinen 21 yaşındaki şarkıcı, polis ve FBI'ın özel jetini araması sonrası aniden rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Uyuşturucunun etkisinde olduğu belirlenen ve aşırı dozda uyuşturucu sebebiyle öldüğü düşünülen Higgins'in uçağında yapılan aramadaysa çok sayıda yasa dışı madde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 07:16
Son Dakika Ümraniye'de Suriyeli bir kişi özel harekat polisi üniformasıyla yakalandı Uyuşturucuyu saklamak için çiğ köfte lavaşı kullandı Peter Handke'ye tepki gösteren İsveçli gazeteci Doctare: Nobel madalyamı iade edeceğim ABD'de silahlı çatışma paniği! 1 polis yaralandı