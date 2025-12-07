Hayatını kaybeden Çorumlu üsteğmen son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Hayatını kaybeden Çorumlu üsteğmen son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Çorumlu üsteğmen son yolculuğuna uğurlandı
07.12.2025 14:16
Muş'ta görev yaptığı birlikte silah temizliği sırasında kaza sonucu şehit düşen Jandarma Üsteğmen Ali Kablan, memleketi Çorum'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Korkut İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan evli ve 1 çocuk babası Jandarma Üsteğmen Ali Kablan, silah temizliği yaptığı sırada tabancasının ateş alması sonucu başından ağır yaralandı. Korkut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kablan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen uğurlama töreninde Kablan'ın özgeçmişi okunarak dualar edilmesinin ardından naaşı yapılan askeri törenle defnedilmek üzere Çorum'a getirildi. Vefat eden Üsteğmen için memleketi Çorum Akşemsettin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazın ardından ailesi Elif Kablan (Eşi), Asya Kablan (Kızı, 4 yaşında), Ömer Kablan (Babası), ve Sultan Kablan(Annesi) ayrıca katılan protokolle gözyaşları içerisinde Hıdırlık Mezarlığın'da son yolculuğuna uğurlandı. - ÇORUM

