Hayatını kaybeden yaşlı adam, evden yayılan kokuyla bulundu! - Son Dakika
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Hayatını kaybeden yaşlı adam, evden yayılan kokuyla bulundu!

21.05.2022 17:36

İstanbul Avcılar'da 60 yaşlarında bir adam yalnız yaşadığı evde ölü halde bulundu. Yaşlı adamın ölümü, evden gelen kokunun mahalleye yayılmasıyla ortaya çıktı.

Avcılar Denizköşkler Mahallesi'ndeki dairesinde tek yaşayan 60'lı yaşlardaki Yunis Irmak'ın evinden koku yayılmaya başladı. Koku'nun kaynağını merak eden Irmak'ın komşuları durumu emniyet güçlerine bildirdi. İhbar üzerine apartmana giden polis ekipleri, Irmak'ı evinde ölü olarak buldu.

ÖLÜM NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Olay yerine incelemeye gelirken, Irmak'ın cesedi cenaze aracına yerleştirildi. Yunis Irmak'ın ölüm nedeni henüz bilinmezken konu ile ilgili emniyet güçlerinin araştırması devam ediyor.

"4-5 AYDIR KİRAYI ÖDEYEMİYORMUŞ, KİMİ KİMSESİ YOK"

Konu ile ilgili konuşan Yunis Irmak'ın komşuları "Bazen kokular geliyordu ama içeride cenaze olduğunu bilmiyordum. Ben iki senedir buradayım, adamın yüzünü bile görmedim. Kimi kimsesi yok, 4-5 aydır kirayı veremiyormuş. Ev sahibi çıkartacağız demişti. Bize söyleseydi bakardık, aç mı açıkta mı?" dedi.

Olay hakkında konuşan mahalle sakini Cevdet Karabulut, "Adam tek başınaymış. 10 gündür evinde ölü kalmış. Kimsesi yokmuş. Gelen kokudan polislere haber vermişler" diye konuştu.

Hayatını kaybeden yaşlı adam, evden yayılan kokuyla bulundu!
Hayatını kaybeden yaşlı adam, evden yayılan kokuyla bulundu!
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Kaynak: İHA

Avcılar, Cenaze, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hayatını kaybeden yaşlı adam, evden yayılan kokuyla bulundu! - Son Dakika


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