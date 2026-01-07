Haydarpaşa Limanı\'nda Sıfır Otomobil Yoğunluğu

HAYDARPAŞA Limanı, yurtdışından gelen sıfır otomobillerle doldu. Üretildikleri ülkelerden gemilerle Türkiye'ye getirilen araçlar, liman sahasında sıralandı. Limandaki araç yoğunluğu havadan dronla görüntülendi.
İstanbul'un önemli lojistik merkezlerinden Haydarpaşa Limanı yurtdışından gelen sıfır otomobillerle doldu. Gümrük işlemleri gerçekleşene kadar liman sahasında bekletilen araçların, süreçlerin ardından ülke genelindeki bayi ve galerilere gönderilerek satışa sunulacakları belirtildi. Limandaki araç yoğunluğu havadan dronla görüntülendi.
