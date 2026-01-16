Hayırsever, Veresiye Borçları Ödedi - Son Dakika
Hayırsever, Veresiye Borçları Ödedi

16.01.2026 09:38
Çerkezköy'de bir hayırsever, dar gelirli vatandaşların veresiye borcunu kapatarak mutluluk dağıttı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kimliği öğrenilemeyen bir hayırsever, mahalle bakkallarını gezerek dar gelirli vatandaşların veresiye borçlarını ödedi.

Veliköy Mahallesi'ndeki esnafı ziyaret eden hayırsever, veresiye defterlerinde kayıtlı ve ödeme güçlüğü yaşayan ailelere ait borçların tutarını hesaplatıp nakit olarak kapattı.

İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, ramazan ayı öncesinde yaptığı destekle mahalle sakinlerinin yüzünü güldürdü.

Bakkal işletmecisi Orhan Akın, AA muhabirine, hayırseverin özellikle ihtiyaç sahibi ailelerin borçlarını ödediğini belirtti.

Çok zor durumda olan bir ailenin 25 bin liralık borcunun tek seferde ödendiğini aktaran Akın, "Ramazan öncesinde hem bize hem de mahalleliye büyük destek oldu." dedi.

Market işletmecisi Kemal Ölmez ise aynı hayırseverin kendi iş yerindeki 42 bin liralık veresiye borcunu kapattığını anlattı.

Borcu ödenen vatandaşların çok mutlu olduğunu ifade eden Ölmez, "Geldi, borçları sordu ve ödemesini yaptı. Borcunun kapandığını öğrenen mahalleli büyük mutluluk yaşadı." diye konuştu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

