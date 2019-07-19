Son Dakika Haberleri: Hayrabolu'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
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Hayrabolu'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

46 dakika önce

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Hayrabolu'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Hayrabolu Müftülüğü organizasyonuyla hacca gidecek olan 24 kişilik hac kafilesi için Çorumi Mustafa Bey Camisi'nde uğurlama töreni düzenlendi. İlçe Müftüsü Haydar Hüyük yaptığı konuşmada, hacı adaylarını kutsal topraklara göndermenin sevincini yaşadıklarını söyledi. Müftü Hüyük, "Hacılarımız inşallah bu kutsal görevlerini en iyi şekilde tamamlayıp dönerler. Hacılarımızı dualarla uğurlamak için buraya geldik. Allah yollarını açık etsin hacları kabul olsun" diye konuştu.

Törene İlçe Müftüsü Haydar Hüyük, Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Uzun ve hacca gidecek vatandaşların yakınları katıldı. - TEKİRDAĞ
Hayrabolu, Tekirdağ, Hüyük, Hac, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:27 Kaynak: İHA
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