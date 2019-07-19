Hayrabolu'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
46 dakika önce
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı.
Tekirdağ Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:27 Kaynak: İHA
'ın Hayrabolu
ilçesinde hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı.
Hayrabolu Müftülüğü organizasyonuyla hacca gidecek olan 24 kişilik hac kafilesi için Çorumi Mustafa Bey
Camisi'nde uğurlama töreni düzenlendi. İlçe Müftüsü Haydar Hüyük
yaptığı konuşmada, hacı adaylarını kutsal topraklara göndermenin sevincini yaşadıklarını söyledi. Müftü Hüyük, "Hacılarımız inşallah bu kutsal görevlerini en iyi şekilde tamamlayıp dönerler. Hacılarımızı dualarla uğurlamak için buraya geldik. Allah yollarını açık etsin hacları kabul olsun" diye konuştu.
Törene İlçe Müftüsü Haydar Hüyük, Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Uzun ve hacca gidecek vatandaşların yakınları katıldı. - TEKİRDAĞ
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