Hayrabolu'daki parklar güvenlik kamerasıyla izlenecek - Son Dakika

Hayrabolu Belediyesi tarafından ilçedeki parklara güvenlik kamerası konuldu.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, çocukların daha güvenli ortamlarda vakit geçirmesi için ilçe merkezinde bulunan oyun parklarına güvenlik kamerası yerleştirdiklerini söyledi.

Parkların tamamını görüntüleyecek şekilde konulan kameraların görüntüleri 24 saat kayıt altına alındığını ifade eden İnan, "Çocuklarımızın ve ailelerinin güvenli, huzurlu bir şekilde vakit geçirebilmeleri bizler için çok önemli. Sürekli kayıt alacak kameralar ile parklarımız artık daha güvenli olacak." dedi.