Hayrabolu'dan kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Hayrabolu'dan kısa kısa

24.02.2022 12:33
Hayrabolu'dan kısa kısa

Hayrabolu Belediyesi ilçedeki okullara maske dağıttı.

Hayrabolu Belediyesi ilçedeki okullara maske dağıttı.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, AA muhabirine salgın sürecinin başından buyana belediye olarak ilçede çok disiplinli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

İlçede bulunan tüm okullara maske desteğinde bulunduklarını ifade eden İnan, "Öğrencilerimizin sağlığı bizim için çok önemli. Belediye olarak okullarımıza maske desteğinde bulunmaya devam edeceğiz." dedi.

Model makinecilik kursu açıldı

Hayrabolu Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümce model makinecilik kursu açıldı.

Belediye Başkanı Osman İnan yaptığı açıklamada, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile vatandaşlara yönelik meslek edinme kursları açtıklarını söyledi.

Kursun yaklaşık 60 saat süreceğini belirten İnan, "Bir kişi dahi olsa istihdama katkı sağlamak bizleri mutlu ediyor. Ücretsiz kursa katılan kursiyerler, dikiş dikmenin yanında makine bakım ve onarımını da öğreniyor." dedi.

YORUMLAR
500
Tekirdağ'a model fabrika kurulacak Tekirdağ'a model fabrika kurulacak Köyceğiz'de 111 farklı branşta kurs açıldı Köyceğiz'de 111 farklı branşta kurs açıldı

Halk Eğitim Merkezi, Amelia Hamlin, Osman İnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayrabolu'dan kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
12:10 Dünya koronavirüs tedbirlerini gevşetiyor! Hangi ülkede hangi uygulamalar kaldırıldı?
12:06 Çağla Şikel, babasının ölüm haberini aldığı anı anlattı: Bağırdığımı hatırlıyorum
12:03 Magnum ve Bobi uyuşturucuya geçit vermiyor! Onların burunlarından hiçbir şey kaçmıyor
12:02 Ruslar Kharkiv şehrine havadan girdi! Hava indirme harekatı görüntüleri paylaşıldı
11:59 Türk vatandaşları sığınakta! Ukrayna'da kalan Sinan Bayraklı o anları dua ederek paylaştı
11:59 Ukraynalı futbolcu savaşa böyle tepki gösterdi! Attığı gol sonrası Ukrayna Devlet Arması'nın olduğu bir tişört giydi
11:55 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'nın harekatına ilişkin ilk açıklama: Türkiye, güvenliği açısında Montrö'ye sadık kalmalıdır
11:51 Interfax Haber Ajansı iddia etti: Ukrayna'da, Bayraktar İHA'larının üsleri vuruldu
11:36 Kuruluş Osman'da dün akşam neler olacak? Osman Bey, Geyhatu'nu engellemek için ne yaptı?
10:54 Rusya savaş başlattı! Avrupa'da gaz fiyatları uçtu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 12:41:54. #1.11#
SON DAKİKA: Hayrabolu'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement