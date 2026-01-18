Hayriddin Sultan'a 70. Yaşında Anma

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, çağdaş Özbek edebiyatının önemli yazarlarından biri olan Hayriddin Sultan'ın 70. doğum yılı nedeniyle kaleme aldığı yazıyı yayımladı.

Türksoy'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Raev, yazar Sultan'ın 70. doğum yılı nedeniyle "Kalbi Kelimelerle İmar Eden Yazar" başlıklı yazıyı kaleme aldı.

Raev, Sultan'ı Türk dünyasının "manevi liderlerinden biri" olarak tanımladığı yazısında, edebiyatın birleştirici gücüne ve ortak Türk kültürel mirasına da vurgu yaptı.

Genel Sekreter Raev, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Bir söz vardır: 'Yazar, kendi ömrünün tarihçisidir.' Bu bağlamda Hayriddin Sultan'ın düzyazısı, her şeyden önce yaşadığı dönemin sanatsal bir kroniğidir. Bu, son derece zor ve çetin yılların, kayıpların ve kazanımların, hayat ile gerçekleşmemiş umutların iç içe geçtiği, sürekli değişen, çok katmanlı bir dünyadır. Hayriddin Sultan, bu gerçekliğin iç yüzünü, sırlarını, derin katmanlarını ve hayat felsefesini bütün yönleriyle kavrayabilen bir söz ustasıdır. Bir yazar olarak kendi zamanının tanığı olmuş, o dönemin sanatsal bir otoportresini yaratmıştır."

Hayriddin Sultan'ın eserleri arasında, "Kulübede Dört Adam", "Dünyanın Sırrı", "Sen Ne kadar Tatlısın, Ey Acı Hayat!", "Bir Akşam Masalı", "Ey Cemşid!", "Rano Çiçeğinin Suyu", "Saadet Kıyısı", "Tokluk ve Yoksulluk", "Gulamgardiş", "Üç Yüz Altmış Dört Gün", "Nokta", "Şans", "Atabek'in Cenazesi", "Valican Hastalandı", "İki Kez Kahraman", "İlk Milyon", "Milliyetçinin Cezası", "Ev Satılık", "Beyrut Hatırası", "Güven Telefonu" ile "Göksel Alemlerde", "Babüriname" ve "Yelda Gecesi" bulunuyor.