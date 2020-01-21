Hayvan barınağı modern haline kavuştu - Son Dakika

Safranbolu Belediyesi tarafından Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılan onarımla modern haline kavuştu.



Belediye Başkanı Elif Köse'nin talimatıyla çok daha modern bir hale getirilen merkez, soğuk kış şartlarında sokak hayvanlarının üşümemeleri için odalara ahşap konulması ile birlikte ısıtıcılarla da destekleniyor.



Belediye Veterineri Kubilay Bağ, çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.



Bölgenin en kapsamlı barınağına sahip olduklarını ifade eden Bağ, son olarak ultrason cihazının yanı sıra mikroskop ve sedye de ekipmanlar arasına girdiğini belirtti.



Bağ, "Vatandaşların ihbarı üzerine barınağa getirilen ve ismini 'Dost' olarak koyduğumuz sokak köpeği mantar ve uyuzdan tamamen kurtuldu. Sokak kedisi 'Boncuk' ise başarılı bir ameliyatın ardından ayağına platin takılarak sağlığına kavuştu" dedi. - KARABÜK