Hayvan çiftliği alev alev yandı
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında hayvan çiftliği ve bahçesinde bulunan 5 bin balya saman kül oldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:31 Kaynak: İHA
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında hayvan çiftliği ve bahçesinde bulunan 5 bin balya saman kül oldu. Yangında telef olan hayvanların da olduğu belirtildi.
Malkara- Ahmetpaşa yolu üzerinde bulunan Hacı Salim'e ait hayvan çiftliğinde henüz nedeni tespit edilemeyen büyük bir yangın meydana geldi. Çiftlik binaları ve balyalar alev alev yanarken olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangında telef olan hayvanların da olduğu ifade edildi. - TEKİRDAĞ
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