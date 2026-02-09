Hayvancılık Sürdürülemez Hale Geldi - Son Dakika
Yerel

Hayvancılık Sürdürülemez Hale Geldi

09.02.2026 12:55
Süt üreticisi Ahmet Çırık, yüksek maliyetler ve düşük fiyatlar nedeniyle hayvancılığı bırakma aşamasında.

Osman Bekar

(AYDIN) - Nazilli'ye bağlı Yalınkuyu Mahallesi'nde küçük ölçekli bir besihanede süt üretimi yapan Ahmet Çırık, hayvancılığın giderek sürdürülemez hale geldiğini söyledi. Hem çiftçilik yaptığını hem de asgari ücretle bir firmada çalıştığını belirten Çırık, aldığı ücretin büyük bölümünü hayvanların giderleri için harcadığını ifade etti.

Kırsal mahallede süt hayvancılığı yaptıklarını belirten Çırık, "Yemin torbası 850 lira, samanın kilosu 6-6,5 lira, mazot 60 liraya dayandı. Sütün litre fiyatı burada 18-20 lira, markette ise 45-50 liradan başlayıp 60-65 liraya kadar çıkıyor. Bu aradaki fark nasıl oluşuyor bilmiyoruz. Gelir gideri karşılamıyor" dedi.

Çırık, geçen ayın 15'inden sonra süt fiyatına zam yapıldığını ancak bunun üreticiye gecikmeli yansıyacağını anlatarak, "Süt birliği litre fiyatını 22 lira olarak açıkladı. Ancak biz ödemeleri bir ay sonra aldığımız için artışı şubat ya da mart ayında göreceğiz" diye konuştu.

Aylık toplam giderlerinin 130-140 bin lira civarında olduğunu belirten Çırık, "Mazot, su, elektrik, kuru yem, saman ve silaj dahil toplam giderimiz bu seviyede. Elektrik ayda yaklaşık 2 bin lira, su 1.500 lira. Ben asgari ücretle çalışıyorum, maaşım buraya gidiyor. Babam emekli, destek olmazsa bu iş yürümez" ifadelerini kullandı.

Günde yaklaşık 250 litre süt ürettiğini söyleyen Çırık, üretimin başa baş noktasında olduğunu belirterek, "Hayvanların yemini kurtarsın yeter diyoruz. Biz yemiyoruz, hayvanları yediriyoruz. Sabah 04.30'da başlıyoruz, akşam 20.30'a kadar çalışıyoruz. Dışarıdan göründüğü gibi değil" dedi.

Şap hastalığı nedeniyle bazı bölgelerde hayvan pazarlarının kapalı olduğunu hatırlatan Çırık, "Nazilli'nin bazı kırsal mahallelerinde şap kaldırıldı ama bizim bölgede hala devam ediyor. Kesime gönderebileceğimiz hayvanlar var, gönderemiyoruz" dedi.

Karkas et fiyatlarının da maliyetleri karşılamadığını savunan Çırık, "Karkas et 600 liraydı, 580 liraya düştü diye duyduk. Bu fiyat da maliyeti kurtarmaz" diye konuştu.

Hayvancılığı bırakma noktasına geldiklerini belirten Çırık, "Bu işi çocuğuma da kimseye de tavsiye etmem. Köyde önceden her hanede hayvan vardı, şimdi 3-4 kişide kaldı. Küçük üretici bitiyor" ifadelerini kullandı.

Devlete destek çağrısında bulunan Çırık, "Destekler zamanında verilsin. Süt fiyatı 22 lira değil, en az 32 lira olmalı. Markette 60-65 liraya satılan sütle bizim aldığımız fiyat arasındaki fark açıklansın" dedi.

Kaynak: ANKA

