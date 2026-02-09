Hazine Bonosu ve Kira Sertifikası İhrah

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir hazine bonosunun yeniden ihracını ve bir kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 11 ay (329 gün) vadeli, hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışına da imza atılacak.