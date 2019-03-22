Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Gençlerle Buluştu
45 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tekirdağ'da "Gençlik Buluşması"na katıldıBakan Albayrak, Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda düzenlenen buluşmada öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, Tekirdağ
'da "Gençlik Buluşması"na katıldı
Bakan Albayrak, Namık Kemal Üniversitesi
Rektörlük Konferans Salonunda düzenlenen buluşmada öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının çıkışında Albayrak, gençlerle fotoğraf çektirdi.
Albayrak, Tekirdağ programının son durağında, kent merkezindeki bir otelde sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi.
Toplantı, basına kapalı gerçekleşti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:48 Kaynak: AA
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