Hazır Giyim Sektöründe İkiz Dönüşüm Projesi Başlıyor
Ekonomi

Hazır Giyim Sektöründe İkiz Dönüşüm Projesi Başlıyor

24.12.2025 17:16
İHKİB, 14,5 milyon lira bütçeli projeyle hazır giyim firmalarının yeşil ve dijital dönüşümünü destekleyecek.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, Birlik tarafından hazırlanan ve İstanbul Kalkınma Ajansının (İSTKA) desteklediği Hazır Giyim Tedarik Zincirinde İkiz Dönüşüm Projesi'ne işaret ederek, "Projeyle hazır giyim firmalarımızın yeşil ve dijital dönüşüm ekseninde rekabet güçlerini ve verimliliklerini artıracak çalışmalar yürüteceğiz." ifadesini kullandı.

İHKİB'ten yapılan açıklamaya göre, Birlik tarafından hazırlanan ve İSTKA'nın desteklediği 14,5 milyon lira bütçeli Hazır Giyim Tedarik Zincirinde İkiz Dönüşüm Projesi'nin 1 yıllık uygulama süreci başladı.

Açıklamada, projenin başlangıç toplantısındaki konuşmasına yer verilen İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, hazır giyim sektörünün Türkiye ekonomisi için öneminin altını çizerek, Türkiye'nin hazır giyim üretiminde "marka ülke" olduğunu belirtti.

Ülkenin kalitesiyle, tasarım kapasitesiyle, hızıyla, Avrupa'ya yakınlığıyla ve sosyal uygunluk kriterleriyle rakiplerinden ayrıştığına dikkati çeken Paşahan, İHKİB olarak ikiz dönüşümü avantaja dönüştürmek istediklerini ifade etti.

Paşahan, bu anlayışla dönüşümün yıllardır temel öncelikleri olduğunu vurgulayarak, paydaşlarıyla işbirlikleri yaptıklarını, projeler geliştirdiklerini anlattı.

Mustafa Paşahan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"20 yılda 12 projeyi tamamladık. Halen 3 projemiz devam ediyor. Projeler için Avrupa Birliği (AB) ile ulusal ve uluslararası kuruluşlardan hibe destekleri sağladık. Bu desteklerle sektöre İstanbul Moda Akademisi (İMA) ve İHKİB Dijital Dönüşüm Merkezi (DDM) gibi kalıcı kurumlar kazandırdık. Yine bu süreçte İHKİB'in iştiraki Ekoteks'i dünyanın sayılı laboratuvarlarından biri haline getirdik. Yürütücülüğünü üstlendiğimiz ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile tekstil, kimya ve lojistik sektörlerinin paydaş olduğu Yeşil Ekonomiye Geçiş projemizle sürdürülebilir üretime odaklandık. 36 ay uygulama süresi olan projemizi kasımda başlattık. Ocakta başlattığımız İmalat Sanayinde Dijitalleşme Hizmet Ağı MİDAS Projemizle de KOBİ ölçeğindeki firmaların dijital dönüşümüne destek veriyoruz."

Projenin uygulama süresi 12 ay"

İHKİB Başkan Yardımcısı Paşahan, ulusal ve uluslararası paydaşlarca desteklenen ve 2025'te uygulama sürecini başlattıkları üçüncü çalışmanın da "Hazır Giyim Tedarik Zincirinde İkiz Dönüşüm Projesi" olduğunu hatırlattı.

Paşahan, İSTKA'nın 2025 İkiz Dönüşüm Mali Destek Programı kapsamında desteklediği projeyle ilgili olarak, "Yaklaşık 14,5 milyon lira bütçeli projeyle hazır giyim firmalarımızın yeşil ve dijital dönüşüm ekseninde rekabet güçlerini ve verimliliklerini artıracak çalışmalar yürüteceğiz. Bu çalışmalar, Yeşil Ekonomiye Geçiş ve Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri projelerimizle eş güdümlü, birbirini tamamlayacak şekilde devam edecek. Uygulama süresi 12 ay olan proje kapsamında birçok etkinliğin yanı sıra uluslararası düzeyde bir konferans düzenleyeceğiz. Bu konferansta hazır giyim tedarik zincirinin ikiz dönüşümünde Türkiye'nin konumunu mercek altına alacağız." açıklamasında bulundu.

"Hazır giyim öncü bir sektör"

İSTKA Genel Sekreteri Ziya Taşkent de kalkınmayı sadece ekonomik büyüklük veya altyapı yatırımları olarak anlamadıklarına dikkati çekerek, ikiz dönüşümün küresel rekabet gücünü belirleyen temel unsurlardan biri haline geldiğini vurguladı.

Taşkent, "Avrupa Yeşil Mutabakatı, ihracata dayalı sektörlerimiz için sadece bir uyum süreci gibi gözükmüyor. Bu dönemin işletmelerimiz için yeniden yapılanma ve değer zincirini gözden geçirme süreci olarak ele alınması gerekiyor. Hazır giyim hem sağladığı yüksek istihdam kapasitesi hem ihracatı hem de ülke ekonomisindeki belirleyici rolüyle öncü bir sektör. Destek verdiğimiz bu proje, sektörde kurumsal, sürdürülebilir ve uzun vadeli bir dönüşümün altyapısını oluşturmayı hedefliyor." sözlerini sarf etti.

TİM Sürdürülebilirlik ve Projeler Koordinatörü Nilgün Özdemir ise ikiz dönüşüm konusunda ihracatçı birliklerinin gerçekleştirdiği projelere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade ederek, Hazır Giyim Tedarik Zincirinde İkiz Dönüşüm Projesi'nin başarıyla sonuçlanacağına inandığını kaydetti.

Kaynak: AA

Dijital Dönüşüm, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

