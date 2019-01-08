Hazırlık Maçı: Bursaspor: 2 - Kastamonuspor 1966: 1
1 saat önce
Bursaspor ve Kastamonuspor 1966 arasında oynanan hazırlık maçını yeşil-beyazlılar 2-1 kazandı.
Bursaspor
ve Kastamonuspor
1966 arasında oynanan hazırlık maçını yeşil-beyazlılar 2-1 kazandı. Antalya Belek
'te devre arası hazırlıklarına devam eden takımlardan Bursaspor ve Kastamonuspor 1966 arasında bir hazırlık maçı oynandı. Müsabakanın 7. dakikasında Umut Nayir'in golüyle 1-0 öne geçen Bursaspor ilk yarıyı önde kapattı. 75. dakikada Soner Dikmen
'in Kastamonuspor 1966 adına eşitliği sağladı. Bursaspor maçın 89. dakikasında Ali Akman
ile 2-1 öne geçti ve müsabaka bu skorla sonuçlandı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:24 Kaynak: İHA
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