HDP Antalya Milletvekili Bülbül'e 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika

HDP Antalya Milletvekili Bülbül'e 6 yıl 3 ay hapis

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, Diyarbakır'da yargılandığı davada 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, Diyarbakır'da yargılandığı davada 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül hakkında Demokratik Toplum Kongresi daimi meclis üyesi olarak faaliyet yürütüp, inanç ve azınlıklar komisyonu üyesi olduğu gerekçesiyle açılan davada karar verildi. Bugün Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Bülbül katılmadı. Cumhuriyet savcısınin sanığın cezalandırılması yönünde görüş bildirdiği duruşmada, Kemal Bülbül, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, kararın bir suretinin TBMM Genel Sekreterliği ile Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesine karar verdi.

Son Dakika

Arjantin Lig Kupası'na, hayatını kaybeden Maradona'nın ismi verildi

Ormanlık alanda yaralı olarak bulunan köpekte tecavüz bulgularına rastlandı

Merkez'in faiz artırımı sonrası bankalar da kredi faizlerini yükseltti! İşte banka banka güncel oranlar

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 463 liradan işlem görüyor

Maradona'nın ölümü sonrası İngiliz basınının attığı manşetler büyük tepki çekti

Önce annesinin dostu sonra da erkek arkadaşı istismar etti! En acısı da annesini hiçbirine inandıramadı

Star TV'nin bir kadının bıçaklandığı sahneyi "En güzel an" etiketiyle paylaşması sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Adana'da hobi için beslediği kazlarla çiftlik kurdu, Türkiye'nin her yerine satış yapıyor