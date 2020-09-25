HDP önündeki eylemde 389'uncu gün - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 147 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 389'uncu günde de sürdürdü. 2 yıl önce 16 yaşındayken, kaçırılan oğlu Mustafa için oturma eylemine devam eden kanser hastası Ayşegül Biçer, bu sabah saatlerinde HDP'li eski milletvekillerinin gözaltına alınmasına ilişkin, "Kobani ve Sur olaylarından sonra başlarına bir şey gelmeyeceğini sanıyorlardı. Meydanı geniş bulmuşlardı, dolaşıyorlardı. Allah devleti başımızdan eksik etmesin gerekeni yaptılar" dedi.

Diyarbakır 'da yaşayan Mehmet Akar , geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar , 1 gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 17 OLDUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlikin oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin daha önce örgütten kaçıp, teslim olmuştu. Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan'ın da teslim olmasıyla birlikte evlatlarına kavuşan aile sayısı 17'ye çıktı. Aileler, eylemleri sırasında, koronavirüs tedbirlerine de uyuyor.'PKK VE HDP'NİN YOK OLACAĞINA CANI GÖNÜLDEN İNANIYORUM'Diyarbakır'da 2 yıl önce kaçırılan oğlu Mustafa için eşi Rauf ile HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetini sürdüren Ayşegül Biçer, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca 2014'te, 37 kişinin yaşamını yitirdiği, 'Kobani olayları' olarak bilinen terör eylemlerine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP'li eski milletvekillerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Biçer, "Kobani ve Sur olaylarından sonra başlarına bir şey gelmeyeceğini sanıyorlardı. Meydanı geniş bulmuşlardı dolaşıyorlardı. Allah devleti başımızdan eksik etmesin gerekeni yaptılar. Daha da yapacaklarına inanıyorum. PKK ve HDP'nin yok olacağına canı gönülden inanıyorum. Bu evlatların acısını biz çekiyoruz. Onlar sefasını sürüyor. İçimize ateş düşürenleri Allah helak etsin. Devlet Allah'ın izniyle gerekeni yapacak hepsini içeriye atacaktır. Ben oğlumun intikamını da alacağım. Onlara bırakmayacağım sağ veya ölü bu evladımı HDP'den alacağım. 389 gündür HDP önünde kendi evlatlarımız için arayıştayız. PKK'nın uzantısı HDP kendi elleriyle çocuklarımızı YPG ve PKK'ya gönderdi. 389 gün değil 389 yıl da geçse bu mücadele devam edecek. Devletim gerekeni yapıyor biz de burada mücadele ederek PKK'yı ve HDP'yi yeryüzünden sileceğiz" diye konuştu.

PKK/KCK operasyonunda, bazı şüphelilerin Diyarbakır'da gözaltına alınması üzerine HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yapıldı. Açıklama sırasında ailelerin bulunduğu alanda polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı.