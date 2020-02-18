HDP önündeki eylemde 8'inci kavuşma; oğluna sımsıkı sarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önündeki eylemde 8'inci kavuşma; oğluna sımsıkı sarıldı - Son Dakika

HDP önündeki eylemde 8'inci kavuşma; oğluna sımsıkı sarıldı

7 saat önce

DİYARBAKIR'da, HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Melik Aslan'ın oğlu Volkan (20), Irak'taki terör örgütü PKK barınaklarından kaçıp, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'ndan aldığı pasaportla Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu.

HDP önündeki eylemde 8'inci kavuşma; oğluna sımsıkı sarıldı, System.String[]

DİYARBAKIR'da, HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Melik Aslan'ın oğlu Volkan (20), Irak'taki terör örgütü PKK barınaklarından kaçıp, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'ndan aldığı pasaportla Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu. Diyarbakır'a gelen Volkan, 6 yıl sonra anne ve babası ile buluşturuldu. Buluşmada duygusal anlar yaşanırken, Volkan'ın teslim olmasıyla evladına kavuşan aile sayısı 8'e çıktı.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunması isteyen 86 ailenin, HDP binası önündeki oturma eylemi 169'uncu günde de sürdü. Erzurum'dan gelen Melik Aslan, 2014 yılında İstanbul'da ağabeyinin yanında çalışırken, kaçırılan oğlu Volkan için eylemin 165'inci gününde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde yerini aldı. Baba Aslan'a oturma eylemi sırasında, oğlu Volkan'ın terör örgütünden kaçıp, güvenlik güçlerine teslim olduğunun müjdesi verildi.

TÜRKİYE'NİN ERBİL BAŞKONSOLOSLUĞU'NA SIĞINDI

Volkan Aslan, Irak'taki terör örgütü PKK'nın barınaklarından kaçtıktan sonra Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu ile irtibata geçerek, pasaportunu aldı. Dün saat 19.00 sıralarında pasaportuyla Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelen Volkan, güvenlik güçlerine teslim oldu. Silopi'deki sorgusunun ardından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek, annesi Melek ve babası Melik Aslan ile buluşturuldu. Buluşmada duygusal anlar yaşanırken, 6 yıl sonra oğluna kavuşan aile, hasret giderdi.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 8 OLDU

Volkan Aslan'ın teslim olmasıyla birlikte oturma eylemi yapıp, evladına kavuşan aile sayısı, 8 oldu. Daha önce Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan'ın ve Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin ve Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu.


Halkların Demokratik Partisi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:03 Kaynak: DHA
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