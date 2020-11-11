Hedef, yılsonunda 1 milyon konuta ulaşmak - Son Dakika

Türkiye genelinde ve yurt dışında 850 binden fazla toplu yaşam alanında Apartman ve Site Yönetim Programı hizmeti sunan Apsiyon, 2020 yılsonu hedeflerini açıkladı. Şirketin hedefi, yılı yüzde 100 büyüme ile kapatmak ve 1 milyon konuta ulaşmak.

Türkiye, Azerbaycan, Makedonya, Ukrayna, Karadağ ve Kıbrıs gibi ülkelerde, 10 binden fazla sitede, 850 binden fazla konutta yaşayan 1,7 milyona yakın kişiye hizmet veren Apsiyon, 2020 yılsonu hedeflerini açıkladı. Toplu yaşam alanı yöneticilerine CRM'den finans yönetimine, bakım takibinden dijital güvenlik sistemlerine kadar çözümler sunan şirketin hedefi, istikrarlı büyümeyi sürdürerek hizmet verdiği konut sayısını 1 milyonun üzerine çıkarmak. 2019 yılında hizmet verdiği konut sayısında yüzde 65'e varan büyüme yakalayan şirket, Ar-Ge yatırımlarını da artırarak yurt dışı pazar payını da artırmayı önemsediğini açıkladı.

"İSTİKRARLI BİR BÜYÜME İVMESİ YAKALADIK"

Konuyla ilgili görüşlerini bildiren Apsiyon CEO'su ve Kurucu Ortağı Kudret Türk, "Apsiyon'u kurduğumuz ilk günden itibaren insan hayatına dokunan ve süreçleri kolaylaştıran bir uygulama olması için çalışıyoruz. Bugüne kadar geliştirdiğimiz özelliklerimiz, kampanyalarımız, iş birliklerimiz ve teknolojimizle insanların hayatını kolaylaştırdık. Sağladığımız faydayla birlikte ilk yılımızdan itibaren istikrarlı bir büyüme ivmesi yakaladık. Yakaladığımız bu ivmeyle 2020'yi yüzde 100 büyümeyle kapatmayı hedefliyoruz" dedi.

"CİROMUZUN YÜZDE 25'İNİ AR-GE'YE HARCAYACAĞIZ"

Hedeflerini gerçekleştirmek için Ar-Ge'ye daha fazla yatırım yapacaklarını belirten Türk, "Kendimizi teknoloji şirketi olarak konumlandırıyoruz ve Ar-Ge'ye ciddi yatırım yapıyoruz. Bu doğrultuda 2020 yılsonuna kadar ciromuzun yüzde 25'ini Ar-Ge'ye harcamış olacağız. İş birlikleri ve kampanyalarımıza da devam edip ülkemizde gösterdiğimiz başarılı büyümeyi yurt dışında da göstereceğiz. Ayrıca büyümemiz sadece rakamsal bazda kalmayacak. Bu büyüme ile birlikte ülkemizin istihdamına da katkı sağlayacağız" diye konuştu.