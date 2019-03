Hedefimiz 20 Yıl İçerisinde Kentsel Dönüşüm Sürecini Tamamlamak"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gelecek 5 yıllık süreçte 1,5 milyon konutun da dönüşümünü yapmış olacaklarını belirterek, "Hedefimiz 20 yıl içerisinde kentsel dönüşüm sürecini tamamlamak." dedi.



Bakan Kurum, Zeytinburnu'ndaki Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Konyalılar Buluşması"na katıldı.



Kurum, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'da yaklaşık 158 bin Konyalı hemşehrisinin yaşadığını anlatarak, hepsine ayrı ayrı selamlarını ve muhabbetlerini gönderdiğini söyledi.



"Konya bizim vatanımız, memleketimiz, baba ocağımız…" diyen Kurum, İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden biri olsa da İslam'ın kadim başkenti olsa da Konya'nın yerinin kendileri için hep ayrı olduğunu aktardı.



Bakan Kurum, İstanbul'a AK Parti hükümetleri döneminde toplam 235 milyar lira yatırım yapıldığını söyleyerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak İstanbul'a 92 milyar lira yatırım yapıldığını, 20 milyarlık yatırımlarının da devam ettiğini kaydetti.



Bakanlığın 50 binlik sosyal konut projesini açıkladıklarını hatırlatan Kurum, "50 bin konutluk projenin 6 bin 300 adedi de inşallah İstanbul'umuzda olacak. Vatandaşlarımız aylık 652 liradan başlayan taksitlerle 240 aya varan vadelerle ev sahibi olabilecekler. Taksitlerimiz kira öder gibi. Başvuru sayısı şu an itibarıyla 160 bine ulaştı. Biz istiyoruz ki İstanbul'da hiçbir vatandaşımızın konut ihtiyacı kalmasın. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize talimatı şudur; 'İstanbul ilçelerinde, Zeytinburnu'nda, Ataköy'de, Bakırköy'de tüm ilçelerde, ne kadar sosyal konut ihtiyacı varsa, bu ihtiyaçları bir an önce giderin, deprem riski taşıyan ne kadar vatandaşımız varsa o konutlarda da güçlendirmeleri hızlı bir şekilde yapın.' Biz de belediye başkanlarımızla, il başkanlarımızla tüm ilçe başkanlarımızla bu konularda istişare ediyoruz ve hızlı bir şekilde karar alma suretiyle bu problemlere yerinde çözümler üretme suretiyle de hızlı bir şekilde uygulamaya geçiriyoruz." diye konuştu.



"Her yıl 300 bin konutu dönüştüreceğiz"



Kartal'da çöken binayı hatırlatan Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşümün şart ve elzem olduğunu dile getirdi.



Deprem riski taşıyan İstanbul'da kentsel dönüşümün hızlı ve kararlı bir şekilde yapılması gerektiğini vurgulayan Kurum, "Bu çerçevede 81 il valiliğimize bir genelge gönderdik. Bu genelge çerçevesinde şehirlerde ne kadar riskli alan varsa bu alanları tespit edilmesi ve bize bildirilmesi suretiyle de hızlı bir şekilde dönüşüm sürecine girdik. Her yıl 300 bin konutu dönüştüreceğiz. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte 1,5 milyon konutun da dönüşümünü yapmış olacağız. Hedefimiz 20 yıl içerisinde kentsel dönüşüm sürecini tamamlamak. Bunları da sizlerin rızasıyla yapacağız. Sizin rızanız olmayan hiçbir işi yaptırmayacağız, yapmayacağız. Yapılmasına da müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.



Bakan Kurum, kentsel dönüşümde birebir muhatabın vatandaşlar olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm seferberliğini geçen hafta geldiğimizde, sayın başkanımızla bu ilçemizde ne kadar kentsel dönüşümle alakalı problem, sorun varsa burada konuştuk. Hemen ertesi gün uygulamaya geçmek suretiyle o kentsel dönüşüm projelerini ayağa kaldırdık. Vatandaşımızın o mağduriyetini de hızlı bir biçimde çözmek istiyoruz. 8 Mart tarihinde bu salonda İETT Blokları için imar planlarını 1,5 emsal yapacağımızı söylemiştik. O planlar hazırlandı. O planlar bakanlığımıza geldi, onayladım. Zeytinburnu'nda İETT Blokları'nda kentsel dönüşüm sorunu halloldu. Çırpıcı'da bir yüklenicimiz demişti ki 'yüzde 95 anlaştım ancak ilerleyemiyorum.' Burada genel müdürümüze talimat verdik. O yüzde 95'lik alanda da problemler, sorunlar aşıldı. İnşallah orada da inşaat süreci hızlı bir şekilde başlatılacak. İki alan söylendi. O iki alanın problemleri halloldu. Diğer alanlarla ilgili de belediye başkan adayımız Ömer Arısoy ile görüştük. Vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek şekilde en kısa süre içerisinde kentsel dönüşüm projelerine destek vereceğimizi, buradaki tüm Zeytinburnulu kardeşlerimin yanında ifade etmiştik. Yine ifade etmek isterim ki devletimizin desteği, Bakanlığımızın desteği, Cumhurbaşkanımızın desteği sizlerin yanındadır. Zeytinburnu'nun yanındadır. Beştelsiz'in de yanında olacağız. Seyitnizam'ın yanında olacağız. Sümer'in de yanında olacağız. Telsiz'in de yanında olacağız. Çırpıcı'nın da yanında olacağız. Zeytinburnu'nun tüm mahallelerindeki o kentsel dönüşüm sorununu halledebilmek için başkanımızla el birliği içinde, kol kola, gönüllere dokunarak, kentsel dönüşüm sürecini halledeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."



Beştelsiz Mahallesi'nde yer alan riskli alandaki tüm vatandaşlar ile anlaşma sağladıklarını ve binaların yıkımlarının tamamlandığını belirten Kurum, "Bu alanda en kısa zamanda belediyemizle birlikte uygulamaya başlayacağız. Sümer mahallemizdeki riskli alanda bulunan 155 binanın yıkımı gerçekleştirildi. İnşa süreci hamdolsun başladı. Belediyemiz ile KİPTAŞ Genel Müdürlüğümüz bu süreci birlikte hayata geçiriliyor. Burada da tam bin 336 bağımsız bölüm üreteceğiz. Hak sahibi vatandaşlarımıza en kısa sürede bu konutların teslimini yapacağız." dedi.



Kurum, Telsiz Mahallesi'nde yer alan riskli alanda kentsel dönüşüm çalışmalarını vatandaşın rızasını alarak uygulamaya başlayacaklarını anlatarak, "Üsküp Mahallesi ve İETT Blokları'nda da o problemlere yoğunlaşmak suretiyle plan problemini aştık. İnşallah diğer problemleri aşmak suretiyle kentsel dönüşümün hızını, vatandaşlarımızın da içinde olduğu süreçle birlikte yöneteceğiz. Buralarla ilgili çözüm planlarımız hazır ve çözeceğiz. Aynı şekilde Çırpıcı Mahallesi'ndeki özel sektörün başlattığı uygulamada problemleri hallederek, vatandaşımızı o mağduriyetin içinden çekip en kısa zamanda evlerine sıcak yuvalarına kavuşturup huzur, mutluluk içerisinde yaşamalarını istiyoruz. Kentsel dönüşüm tüm Zeytinburnu'na hayırlı, uğurlu olsun." şeklinde konuştu.



Programa, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy ve çok sayıda vatandaş katıldı.



AK Partili adayların da tanıtıldığı programda, tasavvuf müziği dinletisi ve semazen gösterisi gerçekleştirildi.

