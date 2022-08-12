Çinli Otomobil Üreticisi Chery Ocak-Temmuz'da Güçlü Satış Bildirdi - Son Dakika
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Çinli Otomobil Üreticisi Chery Ocak-Temmuz'da Güçlü Satış Bildirdi

12.08.2022 12:26
Çinli Otomobil Üreticisi Chery Ocak-Temmuz'da Güçlü Satış Bildirdi

HEFEİ, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi Chery Holding Grubu Limited Şirketi, 2022'nin ilk yedi ayında satışlarda güçlü büyüme bildirdi.

HEFEİ, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi Chery Holding Grubu Limited Şirketi, 2022'nin ilk yedi ayında satışlarda güçlü büyüme bildirdi.

Chery Ocak-Temmuz döneminde yıllık yüzde 19,3 artışla 606.783 araç sattı. Satışlar arasında ihraç edilen araç sayısı 198.859'a ulaştı.

Chery'nin araç satışları, sadece Temmuz ayında yıllık yüzde 57,7 artarak 131.533 adede yükseldi. Temmuz ayı satışlarının 50.614 adedi yurtdışına yapıldı; geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 90,1 artış anlamına gelen bu rakamla şirket aylık rekorunu kırdı.

Temmuz ayında Chery'nin yeni enerjili araç (NEV) satışları da yıllık yüzde 253 artarak 25.617 adede ulaşırken şirket bu alanda da aylık rekora imza atmış oldu.

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Kaynak: Xinhua

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Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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