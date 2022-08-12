Temmuz ayında Chery'nin yeni enerjili araç (NEV) satışları da yıllık yüzde 253 artarak 25.617 adede ulaşırken şirket bu alanda da aylık rekora imza atmış oldu.

Chery'nin araç satışları, sadece Temmuz ayında yıllık yüzde 57,7 artarak 131.533 adede yükseldi. Temmuz ayı satışlarının 50.614 adedi yurtdışına yapıldı; geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 90,1 artış anlamına gelen bu rakamla şirket aylık rekorunu kırdı.

Kaynak: Xinhua

Tragger, Chery, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çinli Otomobil Üreticisi Chery Ocak-Temmuz'da Güçlü Satış Bildirdi - Son Dakika

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