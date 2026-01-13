Hekimhan'da Vaşak Görüntülendi

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yiyecek arayan vaşak, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Sarıkız Mahallesi'nde etkili olan kar yağışı sonrası arazide yürüyüş yapan Şükrü Kaya, alanda dolaşan vaşağı görünce cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Ağaçların arasından çıkan vaşak, bir süre bölgede dolaştıktan sonra Kaya'nın seslenmesiyle bölgeden ayrıldı.
