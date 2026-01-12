HEKTAŞ, Sürdürülebilirlikte Dünya İkincisi Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

HEKTAŞ, Sürdürülebilirlikte Dünya İkincisi Oldu

HEKTAŞ, Sürdürülebilirlikte Dünya İkincisi Oldu
12.01.2026 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HEKTAŞ, Londra Borsası'nın ESG değerlendirmesinde tarım kimyasalları sektöründe ikinci sırada.

OYAK Kimya Tarım şirketlerinden HEKTAŞ, Londra Borsası Grubu (LSEG) tarafından gerçekleştirilen ESG sürdürülebilirlik derecelendirmesinde sektöründe dünya ikincisi olduğunu duyurdu.

Yenilikçi çözümler sunma vizyonu doğrultusunda yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarıyla Türkiye'de tarım sektöründe önemli rol üstlenen HEKTAŞ, sürdürülebilirlik yaklaşımıyla da öne çıkıyor. Yapılan açıklamaya göre, çevreye duyarlı, yenilikçi ve sorumlu üretim anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren HEKTAŞ, Londra Borsası Grubu (LSEG) tarafından gerçekleştirilen ESG (çevresel, sosyal ve yönetişim) sürdürülebilirlik derecelendirmesinde tarım kimyasalları sektöründe dünyada ikinci sırada yer aldı. Söz konusu başarısıyla Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'ne giriş için gerekli kriterleri yerine getiren HEKTAŞ, sektöründe endekse dahil olan ilk şirket oldu.

Tarım sektöründe sürdürülebilirliğin öncüsü olma vizyonuyla hareket ettiklerini vurgulayan HEKTAŞ Genel Müdürü Enis Emre Terzi, "Güçlü bir sürdürülebilirlik kültürüne sahip olan şirket olarak; kaynaklarımızı verimli kullanıyor, düşük karbon ayak izi bırakıyor ve gelecek nesillere karşı sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Bu yaklaşımı yalnızca bir hedef olarak değil, aynı zamanda kurumsal kimliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz" diye konuştu.

"Sektörümüzün uluslararası arenadaki en güçlü oyuncularını geride bıraktık"

Günümüzde yatırımcıların bir şirkete yatırım kararı vermeden önce sürdürülebilirlik düzeyini, uluslararası kabul görmüş ESG sürdürülebilirlik endekslerindeki performans ve skorlar üzerinden değerlendirdiğini dile getiren Terzi, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Londra Borsası Grubu tarafından gerçekleştirilen ESG sürdürülebilirlik derecelendirmesinde, tarım kimyasalları kategorisinde 78 puan ile ikinci sırada yer alarak çok değerli bir başarı elde ettik. Sektörümüzün uluslararası arenadaki en güçlü oyuncularını geride bıraktığımız bu derece; şirketimizin çevresel ve sosyal sorumluluk kriterlerini en üst düzeyde yerine getirdiğini, uluslararası yatırımcılar ve paydaşlar nezdinde güvenilir bir aktör olarak konumlandığını gösteriyor. Doğaya duyduğumuz saygının, sürdürülebilir üretim için gösterdiğimiz yenilikçi çabaların ve tüm ekibimizin ortak vizyonla hareket etmesinin yansıması olan bu başarıyı, sürdürülebilirlik yolculuğumuzda yeni bir dönüm noktası olarak görüyoruz."

"Tarım kimya sektöründe Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'ne giren ilk şirket olduk"

LSEG tarafından gerçekleştirilen ESG sürdürülebilirlik derecelendirmesinde elde ettikleri yüksek puanlarla Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'ne giriş için gerekli tüm kriterleri fazlasıyla karşıladıklarını söyleyen Terzi, "Puanlarımızın açıklanmasının ardından Borsa İstanbul ile iletişime geçerek, İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'ne giriş sürecini başlattık. Borsa İstanbul tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından tarım kimya sektöründe Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'ne giren ilk şirket olduk" dedi.

Sürdürülebilirliği işinin merkezine alıyor

Sürdürülebilirlik alanında önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini de paylaşan Enis Emre Terzi, "2026 yılı sonrası için ürün gruplarımızın karbon salınım miktarlarını hesaplayarak ürünlerimizin karbon ayak izini hesaplamayı, çiftçilerimizin atık yönetimi konusunda farkındalıklarını artırmayı, sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi konusunda iyileştirmeler yapmayı planlıyoruz. Şirket olarak, sürdürülebilirliği işimizin merkezine alarak ülkemiz ve sektörümüz için değer oluşturmaya kararlılıkla devam edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.

Sürdürülebilirlik alanında sektöründe öncü adımlar atan şirketin söz konusu alanda öne çıkan çalışmalarından bazıları şöyle açıklandı:

Üretim hatlarındaki yıkama prosesinde optimizasyonlar gerçekleştiren şirket, suyun geri kazanımı kapsamında 8-10 kat verimli üretim yapıyor.

Hayvansal Menşeli Amino Asit Üretim Prosesi ile hayvansal atıklardan değerli bileşiklerin geri kazanımı yoluyla hem ekonomik hem de ekolojik açıdan ürün sürdürülebilirliğine katkı sağlanıyor.

Şirket 12, Ferbis ise 11 adet tescilli Organik Tarımda Kullanılabilen Bitki Koruma Ürünleri Sertifikası'na sahip ürün ile insan ve çevre sağlığına duyarlı üretim süreçlerini belgelendirdi.

Gebze Ar-Ge Merkezi'nde tescilli tohum portföyünü genişleten şirketin, 'Atasiyez' ve 'Mergüze' adlı 14 kromozomlu Siyez buğday çeşitlerinden sonra Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirilen dört yeni ekmeklik buğday çeşidi (Süngü, Gazi 38, Kahraman ve Ulubaş) tescil edilerek ulusal çeşit listesine eklendi.

Endüstri 4.0 üretim hatları ile proses optimizasyonları sağlanarak iş gücü kaybının önüne geçildi ve verimliliği artırmaya yönelik çalışmalar yapıldı.

Üretim ve proje bakım ekipleri tarafından süreç optimizasyonu sağlayan yedi proje tamamlandı.

Orhangazi HEKTAŞ F.A.R.M tesisinde yapılan sosyal ve kurumsal faaliyetler kapsamında 2022-2024 yılları arasında 10 bini aşkın misafir ağırlandı.

2024'te enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında 2025 yılında ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesi alındı.

2025 yılında başlatılan 45 Ar-Ge projesi ile yenilikçi çözümler geliştirme yolunda önemli bir adım atıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Londra, Tarım, Dünya, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi HEKTAŞ, Sürdürülebilirlikte Dünya İkincisi Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Domenico Tedesco Alman basınının gündeminde: Sane ve İlkay’ı mağlup etti Domenico Tedesco Alman basınının gündeminde: Sane ve İlkay'ı mağlup etti
İşte Yüzyılın Konut Projesi’nde bu hafta kura çekilecek iller İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta kura çekilecek iller
Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Ömür boyu futboldan men Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Ömür boyu futboldan men
Terör örgütü destekçileri Haseke’deki ABD üssüne saldırdı Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı
Hamsinin yokluğunu kapattı, fiyatı dibi gördü Tezgahın en ucuzu Hamsinin yokluğunu kapattı, fiyatı dibi gördü! Tezgahın en ucuzu
Kar yurdu etkisi altına alacak İlk tatil haberi geldi Kar yurdu etkisi altına alacak! İlk tatil haberi geldi
Fildişi Sahili Afrika Kupası’na veda etti, Oulai maç sonunda gözyaşlarına boğuldu Fildişi Sahili Afrika Kupası'na veda etti, Oulai maç sonunda gözyaşlarına boğuldu

11:55
Arnavutköy Belediyesi’nden ’’Kemerleri sıkın’’ diyen Bakan Şimşek’i kızdıracak karar
Arnavutköy Belediyesi'nden ''Kemerleri sıkın'' diyen Bakan Şimşek'i kızdıracak karar
11:54
Komşuda tehlikeli gelişme Hükümet yanlıları da sokağa indi
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi
11:43
Mevkiler bile belli Ünlü menajer Süper Kupa sonrası Galatasaray’a iki isim önerdi
Mevkiler bile belli! Ünlü menajer Süper Kupa sonrası Galatasaray'a iki isim önerdi
11:16
Kasım Garipoğlu’nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
Kasım Garipoğlu'nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:42
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca’yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca'yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
10:39
Rahmi Koç’un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 12:50:22. #7.11#
SON DAKİKA: HEKTAŞ, Sürdürülebilirlikte Dünya İkincisi Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.