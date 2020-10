Hem scout'ları hem de futbolcuları keşfeden sistem

Scoutium CEO'su Efe Aydın: Sistem üzerinden yapılan transferler var

Kaan ÜLKER - Serhan TÜRK/ İSTANBUL, - Genç yetenekleri keşfeden dijital futbol gözlemciliği platformu 'Scoutium' ile kulüpler; sistem, takım ya da oyuncu analizi başına ödeyecekleri ücretle Türkiye'de istedikleri yaş kategorisindeki tüm oyuncuları düşük maliyetlerle keşfedebiliyor. Futbolcular ise sistemden 90 dakikalık video ve analizlerini alarak iyi ve eksik yönlerini görme, kendilerini geliştirme ve kulüpler izlediğinde bildirim alarak keşfedilme şansına ulaşıyor. Ayrıca futbolseverlere de yeni bir kariyer fırsatı sunan sistem, futbolseverlerin video uzmanı olarak görev alıp maçların 90 dakikalık videolarını sisteme yükleyerek gelir kazanmalarını sağlıyor."HEM SCOUT'LARI HEM DE FUTBOLCULARI KEŞFEDEN BİR AKADEMİ"Scoutium CEO'su Efe Aydın, sistemin dünyadaki futbolcuları keşfetmek amacıyla kurulduğunu belirterek, "Futbolseverler Scoutium'a üye oluyor ve iki farklı yolculukla ya video uzmanı, ya da scout oluyorlar. Sistem bu şekilde çalışıyor. Şu an 200'ün üzerinde video uzmanımız var. Türkiye'nin her yerinde maçlara gidiyorlar, telefonlarıyla 90 dakika video çekip sisteme yüklüyorlar. Scout'lar da bu videoları izliyor, futbolcuları analiz ediyorlar ve sisteme yüklüyorlar; onlar da analiz başı para kazanıyorlar. Böylece 10 binlerce futbolcunun video ve analizlerini almış oluyoruz. Bunları da federasyonumuzla, kulüplerle, futbolcularla, menajerlerle paylaşıyoruz. Hem scout'ları hem de futbolcuları keşfeden bir akademi diyebiliriz aslında. Şu an 20 binden fazla futbolcunun analizi var sistemde. Örneğin futbolcular üye olabiliyorlar sisteme ve kendi maçlarına video uzmanı çağırabiliyorlar. Futbolcularımızın videolarını çekiyoruz, analizini yapıyoruz ve futbolcular bu durumda bütün kulüplere görünüyorlar. Gerçekten de yeteneklilerse de hayallerine kavuşabiliyorlar" açıklamasında bulundu."SİSTEM ÜZERİNDEN YAPILAN TRANSFERLER VAR""Şu an sistem üzerinden gerçekleşen çok transfer var" diyen Aydın, "Ancak bu isimleri kulüplerle de çalıştığımız için söyleyemiyoruz. 30'un üzerinde transfer bu sistem üzerinden gerçekleşti. Amatör liglerden, altyapılardan keşfettiğimiz futbolcular ya profesyonel oldular ya da büyük kulüplerin altyapılarına transfer oldular" diye konuştu."ÜLKEMİZİN HER COĞRAFYASINDAN VİDEO VE ANALİZ ALABİLİYORUZ"Türkiye'nin pek çok bölgesinde, hemen hemen tüm illerde hizmet verdiklerinin altını çizen Aydın, " Mardin, Şırnak, Diyarbakır gibi pek çok yöreden analizler var. Yani kulüplerimiz orada bir futbolcuyu keşfederse, video uzmanı görevlendirdiğinde hem 90 dakika videosunu hem de analizini alabiliyorlar. Herhangi bir köyde, kasabadaki futbolcu kendi maçına video uzmanı çağırabiliyorlar. Bütün kulüpler tarafından keşfedilebiliyorlar. Ülkemizin her coğrafyasından video ve analiz alabiliyoruz şu anda" dedi."SİSTEM BÜTÜN FUTBOLSEVERLERE VE BÜTÜN FUTBOLCULARA AÇIK"Sisteme isteyen herkesin dahil olabildiğini hatırlatan Efe Aydın, "Scout olmak, video uzmanı olmak, kariyer yapmak istiyorsanız, o yolculuk sonunda video uzmanı ya da scout olabiliyorsunuz. Futbolcuysanız da lisansınızla kayıt yapıp sisteme dahil olabiliyorsunuz. Mevcut analizlerinize bakabiliyorsunuz. Yani sistemimiz bütün futbolseverlere ve bütün futbolculara açık vaziyette" şeklinde konuştu."TÜRKİYE'DE BEŞİKTAŞ'A VERDİĞİMİZ HİZMET GİBİ HİZMET SAĞLAMAK İSTİYORUZ"Şu ana kadar 3 milyon dolar yatırım aldıklarını söyleyen Aydın, "Bir sonraki rauntta 8 ülkede Türkiye'deki büyümemizi göstererek çok büyük yatırımlar almak ve bütün futbolu etkileyen; Türkiye'den çıkarak, büyük etki bırakan bir teknoloji firması olmak istiyoruz. Yurt dışında çalışacağımız çok kulüp var. İngiltere ve Almanya'da da, Türkiye'de Beşiktaş'a sağladığımız hizmet gibi hizmet sağlamak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Efe Aydın son olarak ise, Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'e odaklanmadıkları söyleyerek, "2'nci ve 3'üncü Lig'i işliyoruz. Kuruluş amacımız aslında altyapı ve amatör liglerdeki futbolcuların keşfedilmesi. O yüzden profesyonel seviyede bir analiz yapmıyoruz" dedi.