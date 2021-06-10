Hemşire, ölen hastanın kredi kartını çalıp alışveriş yaptı

İngiltere'de yaşayan 23 yaşındaki hemşire Ayesha Basharat, çalıştığı Heartlands Hastanesi'nde hayatını kaybeden 83 yaşındaki koronavirüs hastasının banka kartını kullandı.

4 GÜN BOYUNCA HARCAMA YAPTI

Hasta öldükten 20 dakika sonra hastanın kartı ile alışveriş yapmaya başlayarak otomattan yiyecek ve içecek alan hemşire, bir sonraki gün de alışveriş yapmaya devam etti. Soygun, dört gün sonra bankanın kartı iptal etmesi ile son buldu.

ÖNCE İNKAR SONRA İTİRAF ETTİ

Polis tarafından gözaltına alınan hemşirenin üzerinden hastanın banka kartı çıktı. Basharat, ifadesinde kartı yerde bulduğunu söyledi. Daha sonra hastanın kartını çaldığını itiraf eden hemşireye mahkeme tarafından 18 ay hapis cezası verildi, fakat ceza ertelendi. Hastane yönetimi olayın ortaya çıkmasından hemen sonra hemşirenin işten çıkarıldığını ve hastanın ailesine gereken desteğin verildiğini söyledi.