Hendek'te Cezaevindeki Yangın: 19 Hükümlü Etkilendi

DUMANDAN ETKİLENEN HÜKÜMLÜ SAYISI 19'A YÜKSELDİ
Sakarya'da, Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda dün çıkan ve itfaiye tarafından söndürülen yangında, dumandan etkilenen hükümlü sayısı 19'a yükseldi. Hükümlü kadınlardan 3'ünün hastanelerde tedavisi sürerken, 16'sının taburcu olarak cezaevine geri götürüldüğü bildirildi.
İsa ÇİÇEK/HENDEK (Sakarya),
