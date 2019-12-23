Hendek'te ulaşımda büyük değişim başlıyor - Son Dakika

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nun talimatıyla hazırlanan ve tamamlanan Hendek Ulaşım Ana Planı için görüşler alınmaya devam ediyor.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı kurmaylarının katılımıyla, Hendek Belediyesi Başkan Yardımcısı Hızır Çağrı Güngör koordinesinde düzenlenen toplantıda son değerlendirmeler yapıldı. Uzman görüşlerinin dikkate alınarak hazırlandığı Ulaşım Ana Planının Sakarya'ya örnek olacağını ifade eden Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, planın tüm detaylarıyla uygulamaya hazır hale geldiğini söyledi.



Planın hayata geçmesinin ardından, Hendek'te ulaşımın en az yüzde 40 oranında rahatlayacağını ifade eden Babaoğlu, "Ulaşım Ana Planı Çalışmasıyla şehrimizin röntgeni çekildi. Şehrin gelişimi ve bilimin ışığında; şehir trafiğinin, ulaşım ve trafik alt yapısının yeniden düzenlemesi hedefleniyor. Bu kapsamda artarak devam eden ulaşım sorununa uzun vadeli ve kalıcı çözümler getiren bir planlama yaptık. Trafikte mevcut sorunları bertaraf edip, sürdürülebilir ve geliştirilebilir kapasitenin daha etkin kullanılması için iyi hazırlandık" dedi.



Babaoğlu, "Planla birlikte durak, yol, cadde, sokak, araç parkları, cepler, kavşaklar ve kaldırımlar yeniden düzenlenecek. Hendek'te yaşanan ve her geçen gün artan trafik yoğunluğu bu planla en az yüzde 40 hafifleyecek. Plan hazırlanırken kentle ilgili sorunları ve buna karşı eylem planımızı sistemli bir şekilde tespit ederek tamamladık. Kentimizin bilimsel olarak analizini iyi yaptık. Ulaşım ve trafik sorununa çözüm getirmek için tüm veriler harmanlandı. Gelecek 20 yılı esas alan ve sürekli güncellemenin olacağı bir yapı oluşturacağız" diye konuştu.



Kentin gelişimi ve nüfus tahminlerini ele alarak hazırlanan kısa, orta ve uzun vadeli ulaşım ana planının Hendek'e hayırlı olmasını temenni eden Başkan Babaoğlu, "İhtiyaç ve yapılması gerekenler çok iyi tespit edilerek ulaşım ağı, sistemli ve kapasitesi yüksek bir hale getirilecek. Planın hazırlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Hendek için büyük bir kazanç oldu. Planın farkı hayata geçtiğinde ortaya çıkacak" şeklinde konuştu.



Başkan Babaoğlu planla ilgili tanıtım toplantısının yakın zamanda yapılacağını da açıkladı. - SAKARYA