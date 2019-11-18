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Hendek'te yangın; 2 çocuk öldü

7 saat önce

Hendek'te yangın; 2 çocuk öldü (2)YANGINA DEVRİLEN ELEKTRİKLİ SOBA NEDEN OLMUŞSakarya'nın Hendek ilçesinde, yanan evde yapılan incelemede ilk belirlemelere göre devrilen elektrikli sobanın yangına neden olduğu, çatının çökmesiyle 2 kardeşin öldüğü belirlendi.

Hendek'te yangın; 2 çocuk öldü (2)

YANGINA DEVRİLEN ELEKTRİKLİ SOBA NEDEN OLMUŞ

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, yanan evde yapılan incelemede ilk belirlemelere göre devrilen elektrikli sobanın yangına neden olduğu, çatının çökmesiyle 2 kardeşin öldüğü belirlendi. İnşaat işçisi olan İsa Çolak'ın işte, anne Cansu Çolak'ın ise bahçede bulunduğu sırada çıkan yangında yaşamlarını kaybeden kardeşlerin cenazeleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Hendek'te yangın; 2 çocuk öldü

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:55 Kaynak: DHA
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