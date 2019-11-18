Hendek'te yangın; 2 çocuk öldü
7 saat önce
Hendek'te yangın; 2 çocuk öldü (2)YANGINA DEVRİLEN ELEKTRİKLİ SOBA NEDEN OLMUŞSakarya'nın Hendek ilçesinde, yanan evde yapılan incelemede ilk belirlemelere göre devrilen elektrikli sobanın yangına neden olduğu, çatının çökmesiyle 2 kardeşin öldüğü belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:55 Kaynak: DHA
Hendek'te yangın; 2 çocuk öldü (2)
YANGINA DEVRİLEN ELEKTRİKLİ SOBA NEDEN OLMUŞ
Sakarya'nın Hendek ilçesinde, yanan evde yapılan incelemede ilk belirlemelere göre devrilen elektrikli sobanın yangına neden olduğu, çatının çökmesiyle 2 kardeşin öldüğü belirlendi. İnşaat işçisi olan İsa Çolak'ın işte, anne Cansu Çolak'ın ise bahçede bulunduğu sırada çıkan yangında yaşamlarını kaybeden kardeşlerin cenazeleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Sevgilisi tarafından öldürülen Melisa Kalem'in cenazesini kimse almadı Eşini 3 ay önce kaybeden 3 çocuk annesi, kendisini iple tavana astı 8 günlük bebeğinin cansız bedenini hastaneye getiren anne, "Bu öldü, bunu alın" dedi ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerini "yasa dışı görmeme" kararı İsrail'de sevinçle karşılandı