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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

6 saat önce

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 6. hafta açılış maçında Yalıkavakspor, deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 26-23 mağlup etti.

Hentbol: Kadınlar Süper Lig, System.String[]

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 6. hafta açılış maçında Yalıkavakspor, deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 26-23 mağlup etti.

Celal Atik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Yalıkavakspor, ilk yarıyı da 15-10 önde tamamladı.

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Celal Atik, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 07:58 Kaynak: AA
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