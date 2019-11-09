Celal Atik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'> Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Yalıkavakspor, ilk yarıyı da 15-10 önde tamamladı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 6. hafta açılış maçında Yalıkavakspor, deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyespor 'u 26-23 mağlup etti.

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