Hentbol: Kadınlar Süper Lig
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Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 6. hafta açılış maçında Yalıkavakspor, deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 26-23 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 07:58 Kaynak: AA
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 6. hafta açılış maçında Yalıkavakspor, deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 26-23 mağlup etti.
Celal Atik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Yalıkavakspor, ilk yarıyı da 15-10 önde tamamladı.
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