Hentbol Süper Lig 21. Haftaya Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Hentbol Süper Lig 21. Haftaya Hazır

03.02.2026 09:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erkekler ve Kadınlar Süper Lig'de 21 ve 13. hafta maçları başlıyor. Maç programı açıklandı.

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'e 21, Kadınlar Süper Lig'e ise 13. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, liglerde haftanın maç programı şöyle:

Erkekler Süper Lig

Yarın:

14.00 Rize Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Yenişehir)

16.00 Mihalıççık Belediyespor- Altınpost Giresunspor (Porsuk)

16.00 Spor Toto-Nilüfer Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol)

18.00 Ankara Hentbol-Güneysu (Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol)

19.00 İstanbul Gençlik-DEPSAŞ Enerji As (Haldun Alagaş Spor Kompleksi)

5 Şubat Perşembe:

14.00 Beykoz Belediyespor-Beşiktaş (Süleyman Seba)

Kadınlar Süper Lig

Yarın:

14.00 Ortahisar Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Beşirli)

16.00 Göztepe-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Celal Atik)

17.00 Üsküdar Belediyespor-MC Sistem Yurdum (Çamlıca)

18.00 Odunpazarı-Armada Praxis Yalıkavak (Porsuk)

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hentbol Süper Lig 21. Haftaya Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktor dehşeti Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur
“Adaya hiç gitmedim“ demişti Trump’la ilgili bomba Epstein ifşası "Adaya hiç gitmedim" demişti! Trump'la ilgili bomba Epstein ifşası
Epstein Adası’ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu Epstein Adası'ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
Bu karenin 1 saniye sonrası facia Bu karenin 1 saniye sonrası facia
Balkondan atlamak isteyen kadını kocası yakaladı ama sonu kötü bitti Balkondan atlamak isteyen kadını kocası yakaladı ama sonu kötü bitti

09:08
Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig’e gönderdiler
Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig'e gönderdiler
08:47
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansı 51
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı %51
08:35
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için ’’O olmasaydı kazanamazdık’’ diyor
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için ''O olmasaydı kazanamazdık'' diyor
08:19
Altında ibre tersine döndü
Altında ibre tersine döndü
06:46
Epstein dosyasına giren skandal fotoğraf: Cömertliğinizin sınırı yok
Epstein dosyasına giren skandal fotoğraf: Cömertliğinizin sınırı yok
02:42
Askeri üniformayla katıldı Verdiği mesaj röportaja damga vurdu
Askeri üniformayla katıldı! Verdiği mesaj röportaja damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 09:30:36. #.0.5#
SON DAKİKA: Hentbol Süper Lig 21. Haftaya Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.