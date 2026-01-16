Hentbol Süper Lig'de 10. Hafta Maçları Başlıyor

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
17.00 Yenimahalle Belediyespor-MC Sistem Yurdum (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
17.00 Odunpazarı-Üsküdar Belediyespor (Porsuk)
18 Ocak Pazar:
14.00 Göztepe-Ortahisar Belediyespor (Celal Atik)
28 Ocak Çarşamba:
17.00 Armada Praxis Yalıkavak-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
