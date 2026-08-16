Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Tam 10 ton - Son Dakika
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Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Tam 10 ton

Hepsi İstanbul\'da ele geçirildi! Tam 10 ton
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İstanbul'da Gaziosmanpaşa'da ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin denetimlerde, iki iş yerinde yaklaşık 10 ton bozulmuş, son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit edildi. Halk sağlığını tehdit eden ürünlerin piyasaya sürülmesinin önüne geçilirken, ilgili iş yerleri hakkında soruşturma başlatıldı.

Gaziosmanpaşa’da vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla iş yerlerine yönelik denetimler aralıksız sürdürülüyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Yeri Hijyen Denetim Ekibi ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin kontrollerde iki iş yerinde tonlarca uygunsuz ürün bulundu.

TONLARCA SAĞLIKSIZ ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Denetimlerde 6 bin litre pekmez imha edilmek üzere işlem altına alınırken, yaklaşık 1 ton kaşar peyniri ve margarin imha edildi. Bunun yanı sıra bozulmuş ve raflardan toplanmış yaklaşık 7 ton ürün ile 3 ton baharat imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Tam 10 ton

İŞ YERİNİN KAPILARI AÇILMADI DRONLA KONTROL YAPILDI

Denetim sırasında iş yerlerinin kapılarının açılmaması üzerine çalışma genişletildi. Dron desteğiyle yapılan kontrolde iş yerlerinin içerisinde kişilerin bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine gerekli işlemler başlatılarak iş yerlerindeki ürünler tek tek kontrol edildi. Yapılan incelemelerde risk taşıyan 10 ton gıda ürünü ortaya çıkarıldı.

Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Tam 10 ton

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Denetimlerin ardından iş yerleri ve tespit edilen ürünlerle ilgili tutanak tutulurken, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimleri tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı. İş yerlerine uygulanacak cezai işlemlere ilişkin süreç devam ederken, satıştan çekilen ürünler hakkında da inceleme sonuçlarına göre mevzuat doğrultusunda işlem yapılacak. Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda güvenliğine yönelik denetimlerini ilçe genelinde sürdürmeye devam edecek.

Gaziosmanpaşa, Güncel, Gündem, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Tam 10 ton - Son Dakika
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