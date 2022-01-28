Hepsijet işçileri de eylemde! Firmanın reklam yüzü Cem Yılmaz'dan işçilere destek - Son Dakika

Trendyol'da çalışan kuryelerin iş bırakma eylemiyle elde ettikleri yüzde 38,8'lik zam kazanımının ardından Aras Kargo, Sürat Kargo ve Hepsiburada'nın kargo dağıtım ağı HepsiJet'te çalışan kuryeler de düşük zam dayatmasına karşı iş bıraktı. Paket başına 1 lira zam verildiğini aktaran kuryeler 12 bin lira artı KDV garantisi istedi.

Hepsiburada firmasına ait HepsiJet'te çalışan kuryeler dün başlattıkları iş bırakma eylemine bugün de devam etti.

İş bırakan işçiler yarın İstanbul'da Trump AVM önünde buluşma çağrısı yaptı.

"BENİM YERİM ÇALIŞANIN YANIDIR"

Konuyla ilgili Cem Yılmaz'dan da destek geldi;

"Benim yerim çalışanın yanıdır. En kısa zamanda sorunların çözülmesi temenni ederim. Böyle zamanlarda doğru neyse onun olmasını gönülden isterim. Bu konuda tavrım nettir. Hepsijet ilgilenip benim destek olmamı isteyen arkadaşlara duyurumdur." açıklamalarında bulundu.

Aydın Doğan'ın kızı Hanzade Doğan Boyner'in sahibi olduğu Hepsiburada'nın iştirak şirketlerinden biri olan Hepsijet'te de kargo işçileri, Trendyol işçileri gibi eyleme geçti.