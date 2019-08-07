Son Dakika Haberleri: Hepsini toplasan bir Messi etmiyor
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Hepsini toplasan bir Messi etmiyor

25 dakika önce

Efkan Bucak / Spor ArenaMaaş ve sponsor gelirleri göz önüne alınarak hazırlanan listenin zirvesinde 29.2 milyon dolarlık geliriyle ABD'li tenisçi Serena Williams ilk sırada yer aldı.

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Maaş ve sponsor gelirleri göz önüne alınarak hazırlanan listenin zirvesinde 29.2 milyon dolarlık geliriyle ABD'li tenisçi Serena Williams ilk sırada yer aldı. 37 yaşındaki sporcu son 1 yılda sponsorluk anlaşmaları ve ticari girişimlerinden 25 milyon dolar kazanırken tenisten 4.2 milyon dolar kazandı. Naomi Osaka da 16 milyonu sponsorluktan olmak üzere 24.3 milyon dolar kazandı. Listenin ilk 10'unda sadece Simona Halep, Karolina Pliskova ve Elina Svitolina'nın ödül paraları sponsorluk gelirlerinden fazla oldu. Tenis dışında listeye giren sporcular şöyle: 12. ABD'li futbolcu Alex Morgan, 13. Hintli badmintoncu Sindhu, 15. Taylandlı golfçü Ariya Jutanugarn.

Son 1 yılda toplam 15 kadın 5 milyon dolar gelir barajını aşarken erkeklerde bu rakam 1300 oldu. Serena Williams'ın kazandığı toplam rakam erkekler sıralamasında 63. basamağa tekabül ederken, ilk 10'daki tüm kadınların toplam geliri (117.9 milyon dolar), erkeklerde zirvede yer alan Lionel Messi'nin 127 milyon dolarlık (92 milyonu ücret, kalanı sponsorluk) gelirini geçemedi.

En çok kazanan 10 kadın sporcu

Serena Williams Tenis 29,2 milyon Naomi Osaka Tenis 24,3 milyon Angelique Kerber Tenis 11,8 milyon Simona HalepTenis 10,2 milyon Sloane Stephens Tenis 9,6 milyon Caroline Wozniacki Tenis 7,5 milyon Maria Sharapova Tenis 7 milyon Karolina Pliskova Tenis 6,3 milyon Elina Svitolina Tenis 6,1 milyon Venus Williams Tenis 5,9 milyon
Amerika Birleşik Devletleri, Serena Williams, Efkan Bucak, Tenis, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:04 
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