Her adım, Hediyem Umut Programı için atıldı - Son Dakika
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Her adım, Hediyem Umut Programı için atıldı

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Her adım, Hediyem Umut Programı için atıldı
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Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), 1 Kasım’da düzenlenen Türkiye İş Bankası 48’inci İstanbul Maratonu’na, kanser tedavisi gören çocukların psikososyal destek süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla katıldı. KAÇUV bünyesinde 30 kurum ve 526 koşucunun yer aldığı maratonda, Hediyem Umut Programı için toplam 7 milyon 500 bin TL bağış toplandı. Toplanan bağışlar, çocukların tanı anından itibaren yanında olmayı hedefleyen Hediyem Umut Programı kapsamında kullanılacak.

Kanser tanısı almış çocuklara ve ailelerine sosyoekonomik ve psikososyal destek sunan Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), bu yıl da Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu’nda çocukların tedavi yolculuklarına umut katmak için yerini aldı. 1 Kasım’da düzenlenen 48’inci İstanbul Maratonu’nda KAÇUV Umut Elçileri, çocukların psikososyal destek ihtiyaçlarına dikkat çekmek ve Hediyem Umut Programı’na kaynak sağlamak amacıyla koştu. 30 kurumun desteğiyle toplam 526 Umut Elçisi’nin katıldığı maratonda, yürütülen bağış kampanyası sonucunda 7 milyon 500 bin TL bağışa ulaşıldı.

Hediyem Umut Programı çocukların iyi olma halini destekliyor

Kanser tanısı alan bir çocuğun yolculuğu, tedavi sürecinin ötesinde psikososyal desteği de kapsıyor. KAÇUV’un bu anlayışla hayata geçirdiği Hediyem Umut Programı, çocukların tanı anından itibaren yanında olmayı, iyi olma hallerini, katılım haklarını ve umut duygularını güçlendirmeyi amaçlıyor. Program kapsamında çocuklara doğum günü hediyeleri, hoş geldin kutuları, yeni yıl ve 23 Nisan kartları ile kırtasiye destekleri sunuluyor. Çocukların kendilerini değerli hissetmelerine, sosyal yaşama katılımlarının desteklenmesine ve tedavi sürecinde çocukluklarını yaşamaya devam etmelerine katkıda bulunan bu çalışmalar, ailelerin psikososyal destek ihtiyaçlarını da gözetiyor. İstanbul Maratonu kapsamında toplanan bağışlar, Hediyem Umut Programı aracılığıyla bu desteklerin sürdürülmesi için kullanılacak.

Dayanışma maratonda umuda dönüştü

KAÇUV, İstanbul Maratonu aracılığıyla çocukluk çağı kanserlerine yönelik toplumsal farkındalığı artırırken gönüllülerin ve bağışçıların desteğiyle çalışmalarına kaynak yaratmayı sürdürüyor. Bu yıl Hediyem Umut Programı için bir araya gelen bireysel ve kurumsal Umut Elçileri, attıkları adımları dayanışmaya dönüştürerek çocukların tedavi yolculuklarında ihtiyaç duydukları psikososyal desteğe katkıda bulundu. Maraton kapsamında şu ana kadar toplanan 7 milyon 500 bin TL bağışla, 893 çocuğa destek sağlanması, bir hafta daha devam edecek bağış kampanyalarıyla bu sayının 1.000’e çıkarılması hedefleniyor.

İstanbul MaratonuKanser TedavisiTürkiyeSon Dakika

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