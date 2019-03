Her Daim İnsan Odaklı Devlet Anlayışı Yürütüyoruz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , "Her daim insan odaklı bir devlet anlayışı yürütüyoruz. Talep odaklı değil, arz odaklı bir devlet anlayışı yürütüyoruz. Vatandaşımıza ulaşmak ve dinlemek bizim her zaman önceliğimiz oldu." dedi. Aydın 'ın Nazilli ilçesinde Uzun Çarşı esnafıyla bir araya geldi. Daha sonra bir parkta vatandaşlarla sohbet eden Selçuk'a çay ikram edildi.Nazilli'den İncirliova 'ya geçen Selçuk, burada Özel Engelli Bakım Merkezi, Sağlık Ocağı ve Rehabilitasyon Merkezinin Temel Atma Töreni'ne katıldı.Burada konuşan Selçuk, böyle tesislerinin sayısının AK Parti hükümetleri döneminde her geçen gün arttığı söyledi.Tesislerin artmasından bakanlık olarak mutluluk duyduklarını dile getiren Selçuk, "2002'de engelli bakım merkezi sayımız 23 iken bugün 99 engelli bakım merkezimiz ve 242 özel engelli bakım merkezi olmak üzere 341 rakamına ulaşmış durumdayız. Milletimize hizmet veren binalarımızın hizmet kalitesinin de aynı şekilde artması, iyileşmesi, imkanlarımızın gelişmesi, huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir toplum hedefimize giden yolda en büyük güvencemiz." diye konuştu."İnsan odaklı bir devlet anlayışı yürütüyoruz"Bakan Selçuk, bakanlık olarak sürekli yeni projeler, yeni uygulamalar, yeni hizmet modelleri geliştirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini vurgulayarak şunları kaydetti:"Bugün, özel bakım merkezlerinde engelli kardeşlerimizin her türlü ihtiyacına yönelik imkanlarımız hazır ve nazır durumda. Bunda en büyük pay 17 yıldır canla başla, emek ve özveriyle millete hizmet yolunda çalışmaktan yorulmayan hükümetlerimizdir. Bizler her programımızda, ziyaretimizde, halkımıza 17 yıldır ülkemize kazandırdıklarımızı, icraatlarımızı, yatırımlarımızı anlatıyoruz. Biz diyoruz ki, her daim insan odaklı bir devlet anlayışı yürütüyoruz. Talep odaklı değil, arz odaklı bir devlet anlayışı yürütüyoruz. Vatandaşımıza ulaşmak ve dinlemek bizim her zaman önceliğimiz oldu."Yapılanların en büyük şahitlerinin hizmetlerden faydalanan vatandaşlar olduğuna değinen Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın liderliğinde vatandaşların refahının, hayat standartlarının yükselebilmesi için sahip oldukları tüm imkanları seferber ettiklerinin altını çizdi.Bakan Selçuk, temeli atılan tesiste yaklaşık 200 kişiye istihdam sağlanacağını aktararak Aydın'ın daha fazla istihdam odaklı bir kent olmasını istediğini dile getirdi.Bakanlık olarak özel bakım merkezlerinde bakım alan ve bakım ücretini ödedikleri engellilere harçlık vererek mali yüklerinin azaltmaya çalıştıklarını kaydeden Selçuk, "Aylık olarak, 85 lira ila 170 lira arasında yaş gruplarına göre değişen miktarlarda destek oluyoruz. Bu desteklerden, bugün temelini atacağımız merkezimizde hizmet alacak kardeşlerimiz de yararlanacak inşallah." şeklinde konuştu.Bakan Selçuk, Aydın'da 5 sosyal hizmet tesisi olduğunu, yakında bunun 6'ya çıkacağını müjdeleyerek, "Biz sizlerin taleplerini dinlemeye ve sorunlarınıza çare olmaya devam edeceğiz. Bütün bu çalışmalarımızla Türkiye 'nin geleceğinde huzurlu mutlu bir toplum kuracağımıza inanıyoruz. Aydın'a değer, çünkü Türkiye'ye değer." ifadesini kullandı.Töreninin ardından ilçedeki Şehit Fethi Sekin Sosyal Tesislerinin açılışına da katılan Selçuk, burada çocuklarla yakından ilgilendi. Bir müddet çocuklara sohbet eden Selçuk, açılış kurdelesine de çocuklarla beraber kesti.Bakan Selçuk, programının ardından kentten ayrıldı.