Son Dakika Haberleri: Her Gün 321 Bin Kişi Çalışmak İçin Berlin'e Geliyor

Her Gün 321 Bin Kişi Çalışmak İçin Berlin'e Geliyor

2 saat önce

ALMANYA Federal Çalışma Ajansı verilerine göre geçen yıl Berlin'de çalışıp da çevre eyaletlerde ikamet edenlerin sayısı 321 bin.

Her Gün 321 Bin Kişi Çalışmak İçin Berlin'e Geliyor, System.String[]
ALMANYA Federal Çalışma Ajansı verilerine göre geçen yıl Berlin'de çalışıp da çevre eyaletlerde ikamet edenlerin sayısı 321 bin. Bu rakam 2013 yılına göre yüzde 24 artımış durumda. Berlin dışında ikamet edip bu kentte çalışanların oranı ise tüm çalışanların 5'te 1'i kadar.

EN ÇOK BRANDENBURG'TAN

Berlin'e çalışmak için en çok Brandenburg'tan geliyorlar. Brandenburg'ta yaşayıp Berlin'de çalışanların sayısı 215 bin 600. Berlin'e çalışmak için uzak eyaletlerden de gelenler var. Kuzey Ren Vesftfalya'da ikamet edip Berlin'de çalışanların sayısı ise 18 bin 550. Ancak Berlin'de yaşayıp başka eyaletlerde çalışanların sayısı da az değil. Berlin'den gidip başka eyaletlerde çalışanların sayısı ise 185 bin 700.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:35 

Brandenburg, Berlin, Güncel
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