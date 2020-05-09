Her gün 350 kişiye aşevinden sıcak yemek ulaştırılıyor - Son Dakika

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 4 ay önce açılan aşevinden günde 350 kişiye sıcak yemek ulaştırılıyor.

Taşköprü Belediyesi tarafından Tekke Camisi bahçesinde bulunan binada hizmete başlayan aşevinden, ihtiyaç sahiplerinden oruç tutanlara iftar ve sahurda, diğer vatandaşlara da öğle ve akşam vakitlerinde sıcak yemek götürülüyor.

Belediye Başkanı Abdullah Çatal da zaman zaman aşevini ziyaret ederek, ihtiyaç sahibi vatandaşların yemeklerinin dağıtımına katılıyor.

Çatal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşevinin seçim sürecindeki en önemli projelerinden biri olduğunu anlattı.

Seçilse de seçilmese de aşevini Taşköprü'ye kazandıracağını söylediğini belirten Çatal, "30 kişiyle başladığımız aşevi, şimdi 350 kişiye yemek veriyor. Dönüşleri de çok güzel oluyor. İş adamlarımız ve esnafımızdan aşevimize destek büyük. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu aşevini yaşatmaya kararlıyım. Taşköprü'de ihtiyaç sahibi herkesin evine gireceğiz." dedi.

Ramazanda oruç tutamayanların da bulunabildiğine dikkati çeken Çatal, "Herkese hassasiyet gösteriyoruz. Yemeklerimiz 3 çeşit hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.