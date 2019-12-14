Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: AnkaraHakemler: Önder Yılmaz, Süleyman Dağder Dağlı, Kerem YılmazÇankaya Üniversitesi: White 25, Tuğçe İnöntepe, Derin Yaya 8, Putnina 13, Bahar Öztürk 9, Özge Karataş 16, Nilay AydoğanGelecek Koleji Çukurova Basketbol: Tuck 24, Gökşen Fitik 2, Bentley 13, İlayda Güner 8, Marginean 2,...

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Ankara

Hakemler: Önder Yılmaz, Süleyman Dağder Dağlı, Kerem Yılmaz

Çankaya Üniversitesi: White 25, Tuğçe İnöntepe, Derin Yaya 8, Putnina 13, Bahar Öztürk 9, Özge Karataş 16, Nilay Aydoğan

Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Tuck 24, Gökşen Fitik 2, Bentley 13, İlayda Güner 8, Marginean 2, Leonor Rodriguez 16, Meltem Avcı 2, Feride Şevval Akalan 3

1. Periyot: 21-12

Devre: 37-28

3. Periyot: 48-49

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Çankaya Üniversitesi, sahasında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u 71-70 yendi.

Bahar Öztürk, Önder Yılmaz, basketbol, Çukurova, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 08:56 Kaynak: AA
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