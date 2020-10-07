Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

07.10.2020 17:29
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: TOBB ETÜHakemler: Ali Köseoğlu, Ahmet Taner İbin, Nihat ÇetinNesibe Aydın: Snytsina 20, Peddy 11, Melike Tuğba Oral, Hebard 27, Harika Gözde Eldaş 9, Merve Uygül, Büşra Akgün, Hülya Çoklar, Simon 2ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Manolya Kurtulmuş 13, Gökşen Fitik 7, Iagupova 7,...

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Ali Köseoğlu, Ahmet Taner İbin, Nihat Çetin

Nesibe Aydın: Snytsina 20, Peddy 11, Melike Tuğba Oral, Hebard 27, Harika Gözde Eldaş 9, Merve Uygül, Büşra Akgün, Hülya Çoklar, Simon 2

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Manolya Kurtulmuş 13, Gökşen Fitik 7, Iagupova 7, İlayda Güner 5, Naumenko 13, Feride Şevval Akalan 3, Melis Talay, Yeliz Doğan, Nuran Tutsak 5, Anigwe 5

1. Periyot: 19-11

Devre: 30-34

3. Periyot: 48-43

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2. hafta maçında Nesibe Aydın, sahasında ağırladığı ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u 69-58 yendi.

Mersin Yenişehir, Ali Köseoğlu, Ahmet Taner, Aydın, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor

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