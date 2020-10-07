Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Ali Köseoğlu, Ahmet Taner İbin, Nihat Çetin
Nesibe Aydın: Snytsina 20, Peddy 11, Melike Tuğba Oral, Hebard 27, Harika Gözde Eldaş 9, Merve Uygül, Büşra Akgün, Hülya Çoklar, Simon 2
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Manolya Kurtulmuş 13, Gökşen Fitik 7, Iagupova 7, İlayda Güner 5, Naumenko 13, Feride Şevval Akalan 3, Melis Talay, Yeliz Doğan, Nuran Tutsak 5, Anigwe 5
1. Periyot: 19-11
Devre: 30-34
3. Periyot: 48-43
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2. hafta maçında Nesibe Aydın, sahasında ağırladığı ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u 69-58 yendi.
- Kaynak: AA
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