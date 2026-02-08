Herzog'un Ziyareti Öncesi NSW'de Güvenlik Önlemleri - Son Dakika
Herzog'un Ziyareti Öncesi NSW'de Güvenlik Önlemleri

08.02.2026 18:46
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyareti öncesi NSW polisine ek yetkiler tanındı, güvenlik artırıldı.

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletinde polise, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ziyareti öncesinde ek yetkiler tanındı.

9News sitesinin haberine göre, NSW Başbakanı Chris Minns, "seyirci sayısı, toplum güvenliğine yönelik potansiyel riskler ve olası protestolar" nedeniyle Herzog'un ziyaretinin "Büyük Etkinlikler Yasası" kapsamında değerlendirileceğini açıkladı.

Minns, bu yasa uyarınca polise ek yetkiler verileceğini ifade etti.

Öte yandan Herzog'un yapacağı ziyaret kapsamında polise verilen ek yetkiler aleyhine Yüksek Mahkeme'ye itirazda bulunuldu.

Herzog'un ziyareti öncesi Sydney'de büyük hazırlık

Herzog'un gelişinden önce Sydney'in iş bölgesinde yüksek güvenlik önlemleri alınırken, çok sayıda yol trafiğe kapatıldı. Toplu taşıma güzergahları geçici olarak değiştirilirken, park halindeki araçların da çekildi.

Sydney kent merkezinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, üç gün sürecek ziyaret boyunca şehir genelinde yaklaşık 3 bin 500 polis memuru görevlendirildi.

Albanese, Herzog'u Avustralya'ya davet etmişti

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u Aralık 2025'te 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından yaptığı telefon görüşmesinde ülkesine davet etmişti.

Avustralya'da iktidardaki İşçi Partisi içinden bazı üyeler ve sivil toplum grupları da 7 Ocak'ta, Herzog'un ülkeye yapması planlanan ziyaretinin iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Avustralya Ulusal İmamlar Konseyi (ANIC), Avustralya Yahudi Konseyi ve Hind Rajab Vakfı, Herzog'a vize verilmemesi ve hakkında ceza soruşturması başlatılması talebiyle Avustralya Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı ve Avustralya Federal Polisine ortak şikayet dilekçesi sunmuştu.

Herzog'un 8-12 Şubat tarihleri arasında Avustralya'ya resmi ziyaret düzenlemesi bekleniyor.

