Heybeliada'da ahırları yıkmaya gelen kepçenin önünde durdu, yıkımı engelledi - Son Dakika

Heybeliada'da ahırları yıkmaya gelen kepçenin önünde durdu, yıkımı engelledi

25.03.2021 14:39

ADALARIN Atları Platformu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) atların ahırlarını yıkma kararına Heybeliada'da düzenledikleri eylemle tepki gösterdi.

ADALARIN Atları Platformu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) atların ahırlarını yıkma kararına Heybeliada'da düzenledikleri eylemle tepki gösterdi.

Adaların Atları Platformu gönüllerinden Doğa Dilek Su yıkım için gelen kamyon kepçenin önüne geçti. Platform üyelerinin tepkisi sonrası ahırlar ekipler tarafından yıkılmadı. Adalar'da bir yıl önce 105 atın ruam hastalığı sonucu itlaf edilmesinin ardından faytonlar durdurulmuş, ahırların yıkılmasına karar verilmişti. Karar doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri dün sabah harekete geçti. Burgazada'da bulunan ahırlar iş makineleriyle yıkıldı. Bugün ise yıkım için ekipler Heybeliada'ya geldi. Heybeliada'da yıkım kararına ilişkin eylem yapan Adaların Atları Platformu üyeleri ahırların yıkılmak istenmesine tepki gösterdi. Son kalan atların ahırları ekipler tarafından yıkılmadı.  İBB tarafından yapılan açıklama ile yıkılan at ahırlarının olduğu yerlere belediye tarafından modern ahırların inşa edileceği duyuruldu.

"İMAMOĞLU, GÖNÜLLERİ YIKMAYIN"

Adaların Atları Platformu gönüllerinden Doğa Dilek Su yıkım için gelen kamyon kepçenin önüne geçerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, "Buraya gönül vermiş, sevgi dolu insanlar var. Sayın Ekrem İmamoğlu hadi gelin bu gönülleri yıkmayın yapın" diye seslendi. Doğa Dilek Su ekiplere seslenirken şunları söyledi: "Ben kendimi feda ederim. Burada bir insan kaybı yaşarsınız. Ben bu ahırları yıktırmak istemiyorum. Çünkü canların sokakta kalmasını istemiyoruz. Yeni ahırlar yapılsın sonra yıkılsın. İmamoğlu, 'her şey güzel olacak' dedi. O zaman her şeyin güzel olması için çalışalım."

"İBB, KEPÇELERİ ALANDAN GERİ ÇEKTİ"Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Adaların Atları Platformu, "Heybeliada'da kalan son atların ahırını yıkmak için gelen İBB ekipleri, atların adada yaşamasını isteyenlerin itirazlarıyla karşılaştı. İBB yetkilileri ile yapılan görüşmelerde, yeni ahır yapılmadan mevcut ahırları yıktırmayacağımızı söyledik. Yıkıma gelen İBB kepçeleri alandan geri çekildi. Heybeliada'da beş atın yaşadığı ahır, yıkılmadı. Bölgede, İBB'nin 2020'de satın alıp Büyükada'ya götürdüğü atların eski ahırlarından kalan yıkıntı ve molozlar duruyor. Bu tür boş yapılardan biri, bugün gelen ekipler tarafından söküldü. Atların barınma alanı olan ahır ise korundu. İBB ekipleri dün Burgazada'da kalan son iki atın ahırını yıkmıştı. İBB yıkım ekibi Burgazada'da ahırlar bölgesinde geçen sene yapılan yıkımdan kalan molozları almadan, bölgede ahır olmayan yapılara dokunmadan gitmişti."

Açıklama şu şekilde devam etti: "Olayın basına yansıması ve gösterilen tepkiler üzerine İBB Başkan Danışmanı Tonguç Çoban, İBB'nin Heybeliada ve Burgazada'da ahır yapmak üzere kiraladığı arazilere ahır yapacağını basına açıkladı. Adaların Atları Platformu ve Heybeliada sakinleri olarak, bugün yıkım için gelen İBB ekiplerine buraya İBB tarafından yeni ahır yapılmadan mevcut ahırın yıkılamayacağını kararlılıkla anlattık. Bölgeyi ahır yapmak için Orman Müdürlüğü'nden kiralamış olan İBB yönetimine burada ahır kurulması gerektiğini uzun zamandır anlatıyoruz. İBB'nin mevcut atlı zabıta projesinin Büyükada, Heybeliada ve Burgazada'da hayata geçirilmesini, ayrıca kamu adına satın alınan atlarla atla terapi gibi hayvan haklarına uygun, kamu yararına yönelik başka etkinlikler yapılmasını istiyoruz. Bu konularda verilen vaatlere rağmen ne yazık ki hiçbir somut adım atılmadı."

"ATLARIN YAŞAM HAKKINI, ADALAR'IN ORMANLARINI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Bugün yaptığımız görüşmeler sonucunda yıkım ekibi, atların mevcut ahırına dokunmadan alandan ayrıldı. Yıkım araçlarının gidişi Adalılar tarafından alkışlarla karşılandı. Bu yapıcı adım için İBB yetkililerine teşekkür ediyoruz. Atların yaşam hakkını, Adalar'ın ormanlarını korumaya devam edeceğiz. Heybeliada ve Burgazada ahır alanlarında önceki yıkımlardan kalan molozun bir an önce kaldırılması ve alanın kiracısı İBB tarafından yeni ahırlar yapılması gereğini bir kere daha tekrarlıyoruz. İBB bu ahırları yaparak hem atları hem de alanı korumuş olacak. İBB, satın aldığı ve Büyükada'daki İspark ahırında kapalı tuttuğu atlara iyi bakmalı, 1 yılı aşkın süredir o ahırlardan dışarı çıkarılmayan atların adada dolaşmasını sağlamalı. Ayrıca İBB tarafından denetimsiz şekilde 17 ile gönderilen 860 at, yapılan protokoller uyarınca gönderildikleri yerlerde denetlenmeli, uygun şartlara sahip olmayanlar Adalar'a geri getirilmeli, Büyükada'daki ahırın yanı sıra Heybeliada ve Burgazada'da yapılacak ahırlarda yaşatılmalıdır."


Heybeliada'da ahırları yıkmaya gelen kepçenin önünde durdu, yıkımı engelledi
Heybeliada'da ahırları yıkmaya gelen kepçenin önünde durdu, yıkımı engelledi
Heybeliada'da ahırları yıkmaya gelen kepçenin önünde durdu, yıkımı engelledi
Heybeliada'da ahırları yıkmaya gelen kepçenin önünde durdu, yıkımı engelledi
Heybeliada'da ahırları yıkmaya gelen kepçenin önünde durdu, yıkımı engelledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Heybeliada, Burgazada, Ahır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Heybeliada'da ahırları yıkmaya gelen kepçenin önünde durdu, yıkımı engelledi - Son Dakika


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