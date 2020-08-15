Hindistan bağımsızlığının 73. yılını kutluyor - Son Dakika

Hindistan, 1947 yılında kazandığı bağımsızlığının 73. yılını çeşitli gösteriler ve askeri geçit töreniyle kutluyor.

Hindistan, 1947 yılında kazandığı bağımsızlığının 73. yılı kutlamalarına başladı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ulusal bayraklarını açarak, ülkenin ilk Başbakanı Cevahirlal Nehru'nun ülkenin 1947'de İngiliz sömürge yönetiminden kurtularak bağımsızlığını kazanmasından sonra ilk kez ulusa hitap ettiği Kızıl Kale'deki tarihi surlardan binlerce kişiye seslendi. Devlet binaları, okullar ve evlere Hindistan bayrağı asıldı. Kutlamaların korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde kısıtlı yapıldığı belirtildi. Milli marşların çalınmasıyla başlayan törende Hindistan Başbakanı Narendra Modi konuşma yaptı. Modi bağımsızlık günü konuşmasında ülkesinin Covid-19 aşılarının üretimi ve dağıtımı için bir yol haritasının olduğunu, sağlık ve ekonomik öz güveninin hükümeti için temel öncelikler arasında yer aldığını belirtti. Korona virüs nedeniyle halk ise etkinliklere davet edilmedi.

15 Ağustos'ta kutlanan Hindistan'daki bağımsızlık günü, ülkenin 1947'de İngiliz egemenliğinden kurtuluşunu ve bağımsız bir ulus olarak doğuşunu anmak için kutlanıyor. - YENİ DELHİ