Son Dakika Haberleri: Hindistan'da aşırı yağışlar 5 can aldı
Son Dakika Güncel Hindistan'da aşırı yağışlar 5 can aldı

Hindistan'da aşırı yağışlar 5 can aldı

58 dakika önce

Hindistan'ın Odisha (Orissa) eyaletinin çeşitli kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da aşırı yağışlar 5 can aldı, System.String[]

Hindistan'ın Odisha (Orissa) eyaletinin çeşitli kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Hindustan Times'ın haberine göre, yetkililer, eyaletin çok sayıda bölgesini çarşamba gecesinden itibaren etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı afet ve kazalarda 5 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını belirtti.

Odisha Özel Yardım Komisyonu (SRC) Başkanı PK Jena, söz konusu ölümlerin Kandhamal, Puri, Balasore, Kenndrapara ve Keonjhar bölgelerinde kaydedildiğini ve ölümlerin çoğuna kesintisiz yağışlar nedeniyle çöken duvarların yol açtığını ifade etti.

Haberde, Odisha'nın 11 bölgesinde aşırı yağışlar nedeniyle eğitime ara verildiği kaydedildi.

Gajapati bölgesindeki iki köyde meydana gelen toprak kaymalarında en az 20 evin çamur ve toprak altında kaldığı aktarılırken, bu yerlerde ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı ancak birçok büyükbaş hayvanın telef olduğu ifade edildi.

Rayagada bölgesinde yaşanan erozyon nedeniyle de Gunupur-Putasing yoluyla bağlantının kesildiği vurgulandı.

Hindistan, Orissa, Times, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:04 Kaynak: AA
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