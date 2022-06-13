Hindistan'da Hazreti Muhammed'e hakareti protesto eden bazı Müslümanların evleri yıkıldı - Son Dakika
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Hindistan'da Hazreti Muhammed'e hakareti protesto eden bazı Müslümanların evleri yıkıldı

13.06.2022 00:08
Hindistan'da Hazreti Muhammed'e hakareti protesto eden bazı Müslümanların evleri yıkıldı

Hindistan'da Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret ifadelerinin ardından başlayan protestolara katılan bazı Müslümanların evleri yıkıldı.

Hindistan'da Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret ifadelerinin ardından başlayan protestolara katılan bazı Müslümanların evleri yıkıldı.

BBC'nin haberinde, Uttar Pradeş eyaletinde, protestolara katılan 3 Müslümanın evinin buldozerlerle yıkıldığı belirtildi.

Eyalet yetkilileri, evlerin yasa dışı olduğunu ve tahliye tebligatının yapıldığını iddia etti.

Uttar Pradeş Eyaleti Başbakanı Yogi Adityanath'ın basın danışmanı Mrityunjay Kumar, Twitter'dan, buldozerlerin evleri yıktığı görüntüleri de ekleyerek yaptığı paylaşımında, "Asiler her cumanın ardından cumartesinin geldiğini unutmayın." ifadesini kullandı.

Müslümanlara ait evlerin yıkımı, Hint makamlarının Müslümanları baskılama araçlarının bir yenisi olarak görülüyor.

Hindistan'da geçen haftadan bu yana Hazreti Muhammed'e hakaret nedeniyle gerilim tırmanırken Uttar Pradeş Eyaleti Başbakanı Adityanath, protesto gösterilerine katılan Müslümanların evlerinin, "yasa dışı oldukları gerekçesiyle" yıkılması talimatı vermişti.

Hindistan'da iktidardaki Halk Partisinden (BJP) 2 yetkilinin İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeleri nedeniyle önceki gün protestolara sahne olan Uttar Pradeş eyaletinde polislerin, Müslüman gençleri darbettiği görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, polislerin ellerindeki lathi coplarıyla (Hindistan polisi tarafından kullanılan bambudan yapılan uzun cop) gençleri dövdüğü görülüyor.

Carkand'daki protestolarda 2 kişi ölmüştü

BJP Sözcüsü Nupur Sharma, BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal ve partinin gençlik politikalarından sorumlu isimlerden Harshit Srivastava, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmış ve bunun ardından tansiyon yükselmişti.

Buna tepki olarak Carkand eyaletinde 10 Haziran'da düzenlenen protestolarda 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Uttar Pradeş eyaletinin farklı bölgelerindeki protestolara katılan 300'den fazla kişi de gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

Hz Muhammed, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da Hazreti Muhammed'e hakareti protesto eden bazı Müslümanların evleri yıkıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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