Hindistan'da Nivar Kasırgası 5 can aldı - Son Dakika

Hindistan'da Nivar Kasırgası 5 can aldı

26.11.2020 11:51
Hindistan'da Nivar Kasırgası 5 can aldı, System.String[]

??????? Hindistan'ın güneyinde Tamil Nadu eyaletinde etkili olan Nivar Kasırgası'nda 5 kişi hayatını kaybetti.

??????? Hindistan'ın güneyinde Tamil Nadu eyaletinde etkili olan Nivar Kasırgası'nda 5 kişi hayatını kaybetti.

Global News sitesinin haberine göre, rüzgar hızı saatte 130 kilometreye çıkan Nivar Kasırgası Tamil Nadu eyaletini vurmaya başladı.

Kasırganın eyalette şiddetli yağışa yol açtığı, Chennai kentinin bazı bölgelerinin sular altında kaldığı ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hint yetkililer dün yaklaşan Nivar Kasırgası nedeniyle Hindistan'ın Tamil Nadu eyaleti için şiddetli yağış uyarısı yapmıştı.

Kasırganın güney sahillerine yoğun yağış bırakmasının beklendiğini bildirilmişti.

Yetkililer, bölgede yaşayanların evlerini terk etmeleri ve yardım merkezlerinde toplanmaları uyarısında bulunmuştu. Tüm balıkçı teknelerine de limana dönme çağrısı yapılmıştı.

Hindistan, Chennai, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da Nivar Kasırgası 5 can aldı - Son Dakika


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