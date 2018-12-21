Hindistan'da Toprak Kayması: 7 Ölü
4 saat önce
Hindistan'da yol inşaatı sırasında meydana gelen toprak kaymasında 7 kişi yaşamını yitirdi.
Hindistan
'da yol inşaatı sırasında meydana gelen toprak kaymasında 7 kişi yaşamını yitirdi.
Ülke basınında yer alan habere göre, yetkililer Uttarakhand
eyaletinde Rudraprayag bölgesinde dağlık alanda devam eden yol genişletme inşaatı sırasında meydana gelen toprak kaymasında 7 işçinin yaşamını yitirdiğini, 3 işçinin yaralandığını bildirdi.
Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
Arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarına devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:03 Kaynak: AA
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