Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Toprak Kayması: 7 Ölü

Hindistan'da Toprak Kayması: 7 Ölü

4 saat önce

Hindistan'da yol inşaatı sırasında meydana gelen toprak kaymasında 7 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan'da Toprak Kayması: 7 Ölü, System.String[]
Hindistan'da yol inşaatı sırasında meydana gelen toprak kaymasında 7 kişi yaşamını yitirdi.

Ülke basınında yer alan habere göre, yetkililer Uttarakhand eyaletinde Rudraprayag bölgesinde dağlık alanda devam eden yol genişletme inşaatı sırasında meydana gelen toprak kaymasında 7 işçinin yaşamını yitirdiğini, 3 işçinin yaralandığını bildirdi.

Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarına devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:03 Kaynak: AA

Uttarakhand, Hindistan, Güncel
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