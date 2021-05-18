Hindistan'daki "Tuktae" kasırgasında ölenlerin sayısı 21'e ulaştı - Son Dakika

Hindistan'daki "Tuktae" kasırgasında ölenlerin sayısı 21'e ulaştı

18.05.2021 13:42
Hindistan'daki

Hindistan'ın güneybatısındaki Umman Denizi'nde etkili olan kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.

Hindistan'ın güneybatısındaki Umman Denizi'nde etkili olan kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.

Hint medyasındaki haberlerde, Myanmarlılar tarafından farklı sesler çıkaran bir "kertenkele" anlamına gelen "Tuktae" adı verilen kasırganın, Hindistan'ın Umman Denizi'ne kıyısı olan bölgelerinde etkili olduğu belirtildi.

"Şiddetini artıran kasırgaya" dönüşen Tuktae, Gujarat eyaletinde hızı saatte 160 kilometreye ulaşarak, yüz binlerce kişiyi elektriksiz bıraktı ve ağaçları yerinden söktü.

Kasırganın yol açtığı sel ve şiddetli rüzgarlar sonucu Karnataka, Kerala, Goa ve Maharaştra eyaletlerinde toplam 21 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basına ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, evlerin çatısının uçtuğu, sel suları nedeniyle trafikte aksamalar yaşandığı görüldü.???????

Mumbai kenti açıklarında gemi battı

Şiddetli kasırga, Mumbai kıyılarına 14 kilometre uzaklıkta bulunan bir ticari geminin batmasına neden oldu.

BBC'nin haberine göre, Hint donanmasından yapılan açıklamada, gemideki 270 kişiden 177'sinin kurtarıldığı ve 90'dan fazla kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Açıklamada, geminin Hindistan Petrol ve Doğal Gaz Şirketi'ne ait (ONGC) olduğu aktarılarak, açık deniz sondajı için gönderilen personeli taşıdığı kaydedildi.

Donanma, kayıp personel için arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade etti.

Öte yandan, bölgede 700 kişiyi taşıyan 3 ticari geminin daha olduğuna işaret edilerek, gemide mahsur kalanları kurtarmak için 3 savaş gemisinin görevlendirildiği bildirildi.

"Tuktae" kasırgasının, 1998'den beri Gujarat kıyılarını vuran en güçlü kasırga olduğu hatırlatıldı.

Kovid-19 hastaları için önlemler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, kasırga dolayısıyla Kovid-19 hastalarının, kıyı bölgelerinden uzakta, güvenli bölgelere taşındığı aktarıldı.

Gujarat eyaleti yönetimi dün yaptığı açıklamada, kıyı kesimde yaşayan yaklaşık 1500 kişinin dün gece saatlerine kadar yüksek yerlere tahliye edileceğini söylemişti.

Kasırga nedeniyle bir süreliğine kapatılan Mumbai Havalimanı'nın yeniden hava trafiğine açıldığı belirtildi.

Diğer yandan, birçok köyde ağır hasara yol açan kasırgayla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Umman Denizi, Gujarat, India, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'daki 'Tuktae' kasırgasında ölenlerin sayısı 21'e ulaştı - Son Dakika


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