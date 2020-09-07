Hindistan Kovid-19 salgınına rağmen ülkenin en işlek metro ağını hizmete açtı - YENİ - Son Dakika

Hindistan, günlük yaklaşık 2,7 milyon yolcu taşıyan başkent Yeni Delhi'deki metro hatlarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmasına rağmen yeniden hizmete açtı. Günlük yaklaşık 2,7 milyon yolcu taşıyan metro ağına binecek yolcuların yeni açıklanan kurallara göre, vücut sıcaklığı tarama, sosyal mesafe şartı, daha az nakit para kullanımı gibi bazı salgınla mücadele tedbirlerine uyması gerekiyor.